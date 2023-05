Los verdaderos problemas a discutir

Hace dos entregas señalé que no me iba a ocupar mucho de la campaña electorera porque a mi parecer, a un año de las elecciones, no existen propuestas que prometen cambios estructurales concretos y permanentes.

Hace dos entregas señalé que no me iba a ocupar mucho de la campaña electorera porque a mi parecer, a un año de las elecciones, no existen propuestas que prometen cambios estructurales concretos y permanentes. Pero, cuando sea necesario e importante, me referiré a algunos aspectos para que no nos traten de enredar y sigan burlándose del pueblo. Esos famosos “estrategas y/o Gurús” que cobran enormes sumas de dinero solo ayudan a ganar elecciones sin atender los problemas presentes y futuros, y a la postre la población que ayudaron engatusados, continúan sufriendo los efectos de la realidad y del engaño publicitario.

Quieren llevar la discusión al asunto de las obras de construcción. De Quién hace más obras que el otro, Eso, incitando a los otros candidatos y posibles aspirantes a la presidencia a presentar las suyas. Como dije, ninguna de las propuestas me hace pensar o sentir que tienen el potencial de hacer cambios significativos frente a los problemas reales que enfrenta el país. Esta discusión que quieren sembrar terminará por sellar nuestra suerte a futuro.

Para ser justo, algunos candidatos mencionan el tema de la corrupción y es por allí, en esta coyuntura, donde debemos encarrilar la discusión, además de otros problemas sumamente complejos que ya son un reto para los ciudadanos. Las evidencias están presentes, no hay que buscarlas. La corrupción ha sido el desafío más persistente en nuestro país, afectando nuestra economía, nuestros sistemas políticos y el tejido social que los embusteros dicen querer ayudar. Esta práctica abarca el soborno, la malversación de fondos, el nepotismo y las prácticas ilícitas como el narcotráfico, han socavado la confianza en las instituciones y obstaculizado nuestro desarrollo.

Los otros temas que necesariamente deben abordar los candidatos y sus campañas tienen que ver con el cambio climático y la sostenibilidad ambiental. Estamos en estos momentos viviendo los efectos de las acciones del hombre y la mujer en detrimento de nuestro medio ambiente. Ejemplo sencillo: no podemos seguir contaminados los ríos de la basura que producimos y que terminan en nuestras costas.

Eso somos nosotros y esas acciones a nivel local y global se ha constituido en uno de los desafíos globales más apremiantes que enfrentamos hoy. El aumento de las temperaturas, los fenómenos meteorológicos extremos y la degradación ambiental plantean amenazas importantes para los ecosistemas, el bienestar humano y las generaciones futuras. Los expertos exigen que los líderes atiendan el cambio climático que requiere de acciones colectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante la transición a fuentes de energía renovables, promoviendo prácticas sostenibles y protegiendo la biodiversidad. Pero debe comenzar con una discusión local liderada por los que nos quieren gobernar.

Como consecuencia de las decisiones de los que nos han gobernado en las últimas décadas, las disparidades económicas y la desigualdad social persiste y se ha agravado de diferentes maneras en nuestra sociedad. Dicho antes: problemas como la pobreza, la desigualdad de ingresos, la pobre calidad de la educación, la atención médica y la falta de oportunidades de desarrollo y crecimiento social, económico y cultural afectan de manera desproporcionada a las comunidades marginadas. No se trata de dar “bonos de ayuda” o crear innecesarios e improductivos puestos de trabajo. Lograr la igualdad social requiere cambios sistémicos, incluida la distribución equitativa de la riqueza y los recursos, el acceso a una educación y atención médica de calidad y políticas inclusivas que aborden la discriminación y promuevan la movilidad social.

Deben discutir la inclusión tecnológica. En el mundo cada vez más digital, el acceso a la tecnología y la alfabetización digital son cruciales para la educación, el empleo, la participación cívica y el acceso a los servicios esenciales. Reducir la brecha digital requiere de esfuerzos para expandir la conectividad a Internet, brindar acceso, promover programas de alfabetización digital y garantizar el acceso equitativo a la tecnología y la información para todas las personas, independientemente de su condición socioeconómica o ubicación geográfica.

No caigan en la trampa de quién hace más obras que el otro. Discutir y atender estos problemas que amenazan el futuro tienen implicaciones de gran alcance para las sociedades, las economías, las personas y su bienestar. Implica abogar por cambios de política, promover la conciencia y la educación, apoyar a las comunidades marginadas y fomentar la inclusión en todos los aspectos de la sociedad.

Comunicador