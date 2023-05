El retraso de un 'mea culpa' y sus consecuencias

Pocas veces un exfuncionario del Gobierno de Estados Unidos admite que se ha equivocado. ¡Enhorabuena!

Así hizo el exembajador de ese país en Panamá John Feeley, quien el 11 de enero de 2018 dejó abruptamente el importante cargo diplomático de su país supuestamente por diferencias con la política del presidente Donald Trump.

Las declaraciones del exdiplomático en el programa de entrevistas dominicales de TVN causaron sorpresa y dejaron un mal sabor en todo lo que se hizo alrededor del caso Waked. Una acción que causó un enorme daño económico, familiar y reputacional, no solo a los supuestos involucrados, sino también a los miles de empleados que perdieron sus trabajos o vieron reducidos sus salarios. Desafortunadamente todavía algunos siguen celebrando y condenando a los Waked, ya por enfermizas razones o por intereses meramente económicos. Feeley llegó a decir que estaba “decepcionado por la forma como se desarrolló el caso Waked”.

Me tocó de refilón todo eso. Me investigó la Unidad de Análisis Financiero (UAF) por sociedad anónima que había hecho a Nidal Waked a título personal que buscaba dar facilidades a empresarios chilenos en la Zona Libre de Colón para que sirviera como una especie de puerto para exportar sus productos al Atlántico. Me imagino que también estuve en la lista de “sospechosos” de la embajada.

La respuesta que di a Humberto Brid, excomisionado de la Policía que dirigía la UAF, fue categórica: “No pierda el tiempo investigando una sociedad que nunca operó ni realizó ninguna transacción. Mejor ocúpese en investigar las sociedades que lavaron tanto dinero para las coimas de Odebrecht”. Nunca me molestaron más. Había atendido asuntos legales de Ahmed Waked y de su hijo Nidal desde 1993, considerándolos respetados comerciantes.

Feeley ha dicho sin apremio: “Me di cuenta de que el caso que traía EE. UU. (contra los Waked) no era tan fuerte como me lo habían presentado. Siento decepción y me da pena”. Añadió que la decisión de incluirlos en la discriminatoria Lista Clinton debe ser revisada.

El locuaz exembajador reconoció que, antes de llegar a Panamá, en el Departamento de Estado le presentaron información que supuestamente contenía “pruebas contundentes para implicar al grupo Waked en el lavado de dinero”. Explicó que, como disciplinado funcionario, se limitó a cumplir órdenes. Quizás Feeley, según recordamos, exageró esas instrucciones recibidas, ya que escuchamos frases tan duras como que los Waked eran los lavadores más grandes del continente y que Nidal Waked, a través de 69 empresas, centros comerciales y hoteles de su propiedad, habían lavado millones de dólares del Cartel de Sinaloa. Imagínense: ¡Acusaciones que lo vinculaban al temido Chapo Guzmán!

En esos días Feeley dijo: “Tenemos que proteger nuestro sistema financiero del dinero que nosotros consideramos sucio procedente del narcotráfico”, afirmando que los problemas de Estados Unidos no eran con negocios, sino con el capitán del barco”, refiriéndose a Abdul y a Nidal.

Del caso de Abdul Waked no se supo absolutamente nada más. En Colombia, al igual que en Panamá, lo sobreseyeron, desestimando denuncias allá presentadas, porque Washington nunca aportó las pruebas prometidas. Con Nidal, además de una pequeña multa por transacciones que hizo sin causarle daño a nadie, el juez Robert Scola, del Distrito Sur de Florida en Miami, se negó a decretar multa de $20.6 millones solicitada por la Fiscalía, al considerar que su actuación solo acarreaba sanción administrativa y no criminal. ¡Qué diferencia con lo que es ser el lavador del Cartel de Sinaloa!

Lo dicho tan categóricamente por Feeley en TVN de seguro tendrá repercusiones inesperadas en Panamá. En primer lugar, debería callar la boca para siempre a aquellos que se relamen y disfrutan, tratando de manchar el apellido Waked, que, al igual que otros grandes comerciantes, han hecho sus fortunas en la Zona Libre de Colón. Parecido al caso de Mossack - Fonseca, donde toda la bulla hecha alrededor de ese caso pareciera ignorar que ellos no eran los únicos abogados que se dedicaban al negocio de hacer sociedades “offshores” en Panamá. ¿Sería el único objetivo sacar del negocio a la competencia? ¿Habrá habido intereses panameños que ayudaron a las autoridades norteamericanas a armar este caso, que ahora Feeley se lamenta de cómo se desarrolló?

La prestigiosa Agencia EFE de España, con importante presencia en Panamá, señaló en su oportunidad: “Acusaciones confusas contra Waked porque compite abiertamente contra alguna de las familias de más peso económico y proyección internacional en Panamá. La inclusión en la Lista Clinton es simple consecuencia de una rivalidad comercial”. ¿Será cierto?

Analista político.