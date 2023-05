SI le vendes a todo el Mundo, NO le vendes a Nadie

Uno de los mayores problemas que tienen los que ofrecen productos o servicios en Internet es que quieren venderle a todo el mundo. No segmentan, no identifican su nicho o micro de mercado, no identifican el problema que resuelven, y están convencidos de que su producto o servicio es para todo el mundo.

“No hay peor engaño que vivir engañado”, VOLTAIRE. Hay otros proverbios que también se aplican a este concepto, como: “el que mucho abarca, poco aprieta”; “más vale calidad que cantidad”; “el que mucho quiere, poco alcanza”, etc.

Cuando se trata de vender en Internet, es muy fácil caer en la trampa de creer que si vendes a todo el mundo, tendrás más posibilidades de éxito. Pero la realidad es que si intentas vender a todo el mundo, es altamente probable que no le estés vendiendo a nadie.

Tratar de llegar a todo el mundo cuando ofreces un servicio o un producto en Internet no es un error exclusivo de novatos en el mundillo del “marketing” digital, ya que hay empresas y organizaciones que también lo hacen.

Pero también es cierto que el tema de escalar globalmente con un producto o servicio está estrechamente relacionado con el presupuesto que se destina para esa misión.

Grandes multinacionales ofrecen sus vitrinas a todo el mundo, ya sea en Internet, en la TV por cable o por satélite, destinando cientos de millones (o quizás más) de dólares en campañas publicitarias para tener ese alcance, pero muy seguramente mediante una estrategia sistemática y contundente, ya que de otra forma, sería como regalar el dinero.

El nicho y la segmentación

La razón por la cual es importante identificar el nicho o micronicho de mercado es porque cada producto o servicio tiene un público objetivo y específico. Y si, aún así, asumimos que ese público objetivo es muy grande, entonces hay que segmentar ese público, y eso se conoce como micronicho.

La segmentación de nuestro público objetivo es clave para dividir a nuestra audiencia en grupos más pequeños y específicos, basados en características como la edad, el género, la ubicación geográfica, los intereses y las necesidades.

Al hacer la segmentación, podemos crear mensajes (textos, videos, imágenes) de “marketing” más directos y precisos con cada grupo específico y aumentar la posibilidad de que se conviertan en clientes.

Identificar a tu nicho de mercado te permite enfocar tus esfuerzos de “marketing”, y de esta manera atraer y convertir clientes potenciales en clientes reales. Creando contenido específico, publicidad dirigida y esfuerzos de optimización en motores de búsqueda (SEO), puedes construir una presencia en Internet más sólida y efectiva.

Además, al enfocarte en un nicho de mercado específico, puedes destacarte entre la competencia. Si ofreces los mismos productos o servicios que otros negocios venden, hacer la diferencia puede ser muy difícil, pero enfocarte en un nicho o micronicho te permite presentar tus productos o servicios de manera única y específica.

Emociones y “marketing”

El ser humano es emocional, y compra o adquiere cosas, productos o servicios por emociones, basado en el estado emocional que siente en el momento y después de la compra o adquisición, se justifica.

Las emociones son un aliado muy potente y persuasivo en el “marketing”... en cualquier tipo de “marketing”. Al apuntar a las emociones de nuestro público objetivo, podemos crear una conexión más profunda con él.

Por ejemplo, si vendemos un producto / servicio que ayuda a las personas a sentirse más seguras y confiadas, podemos apuntar a las emociones relacionadas con la seguridad y la confianza para conectar con nuestro público y aumentar nuestras posibilidades de vender.

Otra estrategia basada en las emociones, es la que se conoce como la técnica “problema + solución”. Los problemas y las necesidades en los seres humanos provocan emociones fuertes y de cualquier otra naturaleza.

En términos generales, todos los productos y servicios resuelven un problema o satisfacen una necesidad. Identifica qué problema resuelve tu producto o servicio; o identifica qué necesidad satisface tu producto o servicio.

Una vez identificado, tu mensaje de “marketing” debe apuntar a ese problema o necesidad y plantear la solución, que es el producto o servicio que ofreces... ¡y walaaaa, venta garantizada!

Por supuesto que no es tan mágico como decir “walaaa''. La venta “online” es un proceso que también involucra el “copywriting”, el diseño del mensaje, la atención al cliente y otros factores que son de otro artículo.

Consultor de “Marketing” Digital.