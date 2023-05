¿Son independientes los políticos independientes?

Suele confundirse los términos respecto de los candidatos a puestos de elección popular -o ya ejercientes de estos- autodenominados como “independientes” cuando se postulan como candidatos de “libre postulación”. Se difunde el imaginario de que estos son independientes porque no son más de lo mismo y no pertenecen a la institucionalidad partidocrática.

Ciertamente, para desencanto de la abundante población ingenua que ejerce su derecho al voto cada cinco años, ni hay garantía de que estos llamados “independientes” no sean parte del modo de vida basado en la corrupción, ni mucho menos son capaces de acabar con los mecanismos generadores de inequidad social y económica. He aquí, que el criterio de independencia va a depender de la respuesta que se dé a la pregunta: ¿independiente de qué o de quién? Estos políticos(as) que se dicen ser independientes, lo único que hacen es mostrar ciertos desplantes “criticológicos” que suenan bien a oídos del público, sin plantear medidas de auténticos cambios de los mecanismos generadores de inequidad.

A nivel de políticas de Estado, más aún, del modelo de generar y distribuir riquezas, esta pregunta va directamente orientada a si estos actores fomentan el sostenimiento del orden social establecido o pugnan por cambiarlo. En tal sentido, se estará en condición de calificarse de independiente a quienes impulsan, más que la negación del orden establecido, su superación contundente, aunque sea, planteado que se ejecute por etapas.

Esto puede observarse en el tipo de participaciones que tienen los llamados diputados “independientes”. No se desmerita que algunos han dado algún lustre narrativo a la hora de los debates insípidos de nuestra poco legitimada Asamblea. La cuestión es que, darle lustre lingüístico a un debate, hilvanar planteamientos de reacción a lo que propone la mayoría, ya matriculada con el orden establecido, no da cuenta de que se sea o no independiente. Servirá para la catarsis del público o para reforzar el imaginario de que por sus críticas reactivas es un prototipo de “independiente”.

En realidad, los titiriteros, esos que pertenecen a los bloques del poder económico que dominan el país -que por su poder no necesitan ser parte de ningún puesto de elección- utilizan una variedad de mecanismos para hacer de los “independientes” sus voceros con lo cual le dan un tinte “democrático” a los órganos deliberativos como la Asamblea Nacional.

Para conocimiento de los incautos, los verdaderos dueños de Panamá, esos que son miembros de las familias de los tres -mis colegas economistas identifican más de tres- bloques de poder del país, han apoyado, están apoyando y muy probablemente seguirán auspiciando a los llamados “independientes” para ofrecer una fachada de opción de poder alternativa a la plutocracia que ellos mismos fomentaron, pero que ha entrado en crisis de representación; es decir, el pueblo no se siente representado en los partidos establecidos, de manera que ahora, las élites económicas auspician a sus representantes en los partidos tanto como a una parte de los mal llamados independientes. ¿Resultado buscado? Controlar todos los espacios de poder político, desplazando a las “criadas respondonas” que se salen con el “¿qué hay pa' mí?”. Esta práctica tiene sus límites de tolerancia para los bloques del poder económico. Actualmente, esto se logra ver en la carrera por sacar un mayor número de candidatos de “libre postulación”, aupados con muchos recursos económicos por estos grandes potentados.

Por cierto, a nivel presidencial, muchos no contaban con que nuestra colega Maribel Gordón hoy estuviera ya en el umbral de ser una de las candidatas para las elecciones del 2024, lo que haría más que interesante dicho torneo electoral. Esto, ya comienza a mirarse de reojo, con cierta preocupación por estos sectores de poder. La diferencia, según analiza el periodista James Aparicio, es que a los principales precandidatos que ella ha superado, lo ha logrado porque los/as activistas de estos últimos son asalariados pagados por los bloques de poder, mientras Maribel está respaldada por activistas voluntarios que no “ponchan” hora de entrada y salida para obtener respaldo del pueblo a nivel nacional.

Todo lo anteriormente dicho, da cuenta de que la gran mayoría de los políticos y precandidatos de libre postulación son cualquier cosa, menos “independientes”. La mayoría de los verdaderos independientes, lamentablemente, no logra cruzar los límites requeridos para ser postulados, si no posee lo que ha demostrado tener Maribel: capital social a falta del capital económico que poseen los falsos independientes.

