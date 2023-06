'Sharenting' o sobreexposición de menores en las redes

“El “sharenting” no es delito, pero tiene consecuencias, [...]”

La moda de compartir fotos o imágenes en internet de los hijos preferiblemente en las redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter, es una práctica usual por parte de muchos padres, es halagador, divertido, se sienten orgullosos y lo publican a cambio de un “like”, y por tanto es evidente que ya quedaron atrás esos álbumes familiares que estaban al alcance de los más allegados.

Desde hace mucho tiempo se trata de una práctica que está de moda, que se conoce como “sharenting”, término de origen anglosajón, de “share” (“compartir”) y “parenting” (“crianza”), adicionado al Diccionario británico Collins en 2016.

“Sharenting” es una palabra que no está en el Diccionario de la Lengua Española, que de conformidad con la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), su equivalente para el idioma español sería “sobreexposición de los hijos”.

Según encuestas, la sobreexposición de los hijos en las redes es una tendencia, y se advierte que el 81 % de los bebés ya tiene presencia en la red, inclusive en otro estudio se indica que a la edad de cinco años los niños ya tienen 1500 fotografías publicadas en línea (ParentZone 2016).

Quizás, en ocasiones, se haga por algunos de manera obsesiva, o irreflexiva, inocente sin malicia, sin pensar que puede ser peligrosa, pero es necesario hacerlo responsablemente cuidando la imagen e intimidad de los menores.

Y es que todo lo que se sube a la red, nunca desaparece, se queda para siempre, y al compartir esas imágenes para todo tipo de audiencia estamos documentando y creando una “huella digital” de los menores. ¿Y qué impacto tiene esa huella digital en el futuro de los menores? ¿Hay algún riesgo en compartirlas? ¿Qué sucede con el derecho de privacidad y el derecho a la imagen del menor? ¿Tiene consecuencias?

La huella digital pública es imborrable y queda documentada su biografía y puede tener consecuencias en el futuro para conseguir un trabajo o en sus relaciones personales, y con ella se crea una identidad digital del menor definida por internet.

La sobreexposición de imágenes en las redes, que aporta en general datos personales, como, por ejemplo, fotografiado con su uniforme escolar, puede dar lugar a que los menores sean objeto de “ciberbullying”, acoso, “grooming” (acoso de adultos a través de redes sociales), suplantación de identidad, fraude, chantajes, secuestro y pornografía infantil, entre otros.

Y, respecto al derecho a la privacidad del menor, el Convenio de las Naciones Unidas de los Derechos del Niño, en su artículo 16, reconoce el derecho de privacidad de los niños, de manera que la sobreexposición de los menores, por parte de los padres, pone en riesgo el interés superior del niño, viola sus derechos humanos, ya que se afecta el derecho a una vida familiar privada.

El “sharenting” no es delito, pero tiene consecuencias, en el caso de los menores trae reacciones molestas por las fotos en que salen, subidas por sus padres, y si bien en nuestro país, no ha sido tema de análisis, en otros países ya existen numerosas sentencias que han obligado a los padres a eliminar las fotos publicadas, fijando sanciones de multa a los padres por no proteger la privacidad, como ha sucedido en Italia (2015), en Austria respecto a la ley de protección de datos, y en en Argentina (2022).

Catedrática de Derecho Penal, UP.