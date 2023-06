“Recordemos siempre que el liderazgo no es un derecho, sino un privilegio. No es una herramienta para el dominio, sino un instrumento para el servicio”

'Los líderes no se imponen… se eligen'

En estos días, he leído del Dr. Crispiano Adames, actual presidente de la Asamblea Nacional y candidato presidencial por el PRD, la siguiente frase: “los líderes no se imponen, se eligen”. Esta es una noción que, aunque no sea nueva, toma un cariz especialmente relevante en estos tiempos electorales.

Es fundamental que un líder político sea capaz de construir consensos, escuchar a los ciudadanos y fomentar la participación de todos los actores sociales para lograr un Gobierno inclusivo y efectivo, “a contrario sensu”, cuando un líder impone su autoridad sin tener en cuenta las opiniones y necesidades de los demás, se genera un clima de descontento y resistencia.

El actuar de los hombres es como lo plantea la Biblia: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?”. Este apotegma bíblico nos sugiere que la naturaleza intrínseca de las emociones, deseos y motivaciones humanas puede tener apariencia de ser confiable y genuina.

En este contexto, el corazón engañoso se relaciona con las motivaciones ocultas de la imposición de un líder, que pueden incluir el deseo de mantener el control, obtener beneficios personales o manipular a los demás para alcanzar sus propios objetivos. La perversidad del corazón se refiere a la capacidad para llevar a cabo acciones injustas o inmorales en su búsqueda de poder y dominio.

El actuar impositivo tiene un enfoque dominante que oculta una falta de visión y una incapacidad para reconocer la diversidad de opiniones, necesidades y circunstancias de las personas a las que se intimida. Al no considerar las perspectivas de los demás, se limita la capacidad de comprender plenamente la situación y tomar decisiones informadas, quien así actúa se hace sabio en su propia opinión.

Es dable recordar que el razonamiento lógico implica un compromiso constante con el aprendizaje y la apertura a nuevas ideas y perspectivas, quien considera que su razón de ser o no ser debe ser imperativa puede caer en comportamientos autoritarios. Entendamos que la suposición, la dominación, coerción, coacción, la imposición y el desprecio son indicativos de este deslizamiento hacia el despotismo.

El personaje bíblico de Moisés, cuyo liderazgo no fue autoimpuesto, sino elegido, primero por un poder divino, y después por su propio pueblo, los israelitas. El relato de su vida, llena de retos y sacrificios, evidencia su disposición a asumir un papel que no buscó, pero que aceptó por el bienestar de su pueblo. Su liderazgo no fue producto de la fuerza, sino de la elección y la confianza depositada en él.

Análogamente, podemos trasladarnos a la antigua Roma con el ejemplo de Cicerón. Este ilustre orador y estadista, pese a ser de una familia sin influencias políticas, fue elegido cónsul en el 63 a. C., puesto más alto en el sistema político romano, su liderazgo, basado en su capacidad retórica y su compromiso con los ideales de la República, fue avalado por la ciudadanía, no impuesto por la fuerza.

Estos ejemplos, a pesar de su antigüedad, ilustran la idea de que un líder verdadero es aquel que es escogido, que responde a las necesidades de su pueblo y a las circunstancias de su tiempo. La elección, más que la imposición, es lo que da legitimidad al líder.

No obstante, la realidad de nuestro tiempo parece desafiar estas premisas. Vemos líderes que parecen imponerse más que ser escogidos, que parecen estar más al servicio de sus propias ambiciones que del bienestar de su pueblo. Pero, como diría Ortega y Gasset, “el hombre es el hombre y su circunstancia”. Y en las circunstancias actuales, se hace cada vez más necesario que los líderes sean elegidos, no impuestos.

La elección implica participación, perseverancia, responsabilidad. Y, en un momento en que la confianza en los líderes parece estar en decadencia, es más importante que nunca recordar que la legitimidad de un líder viene de la elección, no de la imposición.

Jesús, el humilde carpintero de Nazaret, no se autoproclamó líder. Fueron el pueblo, sus discípulos, quienes lo eligieron, quienes vieron en Él algo más que un simple hombre, recordemos sus palabras: “El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. Este es el verdadero liderazgo, el que no busca el poder, sino el servicio; no busca ser el primero, sino el último. El liderazgo que se impone es frágil, efímero y, a menudo, injusto. Pero el liderazgo que se elige, que surge del respeto y de la confianza, ese es el liderazgo que perdura, que transforma, cambia vidas.

Recordemos siempre que el liderazgo no es un derecho, sino un privilegio. No es una herramienta para el dominio, sino un instrumento para el servicio. No es una coronación, sino una cruz. Porque, al fin y al cabo, los verdaderos líderes no se imponen, se eligen.

Abogado, locutor, analista político.