El poder, el liderazgo y la adulación

Hay lecciones recientes que nos deben servir para no cometer los mismos errores, pero no aprendemos. En una reunión de su gabinete, el 12 de junio de 2017, el entonces presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, invitó a los representantes de los medios de comunicación (que solo suelen estar unos breves minutos al inicio de la sesión), a presenciar algo que los historiadores señalaron como sin precedentes en la historia de la Presidencia de ese país.

Uno por uno, comenzando con el entonces vicepresidente Mike Pence, dirigieron lo que algunos catalogarían como excesivas palabras en apoyo a al presidente Trump. El New York Times, sobre este acontecimiento publicó: “Mientras el presidente nunca pidió explícitamente ser elogiado, el Sr. Pence estableció el tono de adoración, y el Sr. Trump dejó en claro que le gustó lo que escuchó”.

Stece Holland de la Agencia Internacional Reuters, informó que el jefe de Gabinete de la Casa Blanca, Reince Priebus, constantemente criticado en la época por los asesores de Trump, manifestó que: “En nombre de todo el personal de alto nivel que lo rodea, señor presidente, le agradecemos el honor y la bendición que nos ha dado para servir a su agenda y al pueblo estadounidense y continuamos trabajando muy duro todos los días para lograr esos objetivos”. Holland también señaló que: “La profusión de elogios y adulación contrastó con la tormenta que envuelve al presidente mientras lucha con innumerables crisis, incluida una investigación sobre posibles vínculos entre su campaña electoral y la intromisión rusa en la carrera presidencial”.

Muchos psicólogos y siquiatras han estudiado estos fenómenos (comportamientos) de la conducta humana, la cuota de poder que le toca administrar en algún momento de su vida en diversos escenarios y la necesidad de aprobación de sus colaboradores. A veces, es de temer; y, otras veces, es de morirse de risa. “Si queréis conocer a un hombre, revestidle de un gran poder. El poder no corrompe, desenmascara”, dijo Pitaco de Mitilene.

El caso de Trump no es único en los momentos históricos en que transita la humanidad. Si miramos rápidamente el escenario mundial, nos daremos cuenta de las mismas señales en materia del comportamiento de algunos líderes políticos, empresariales y figuras públicas. Vladimir Putin, por ejemplo, Elon Musk, Nicolás Maduro o Kim Jong un de Corea del Norte.

Hay muchos más, a todos los niveles del quehacer humano y cada uno (hombre o mujer) se alimenta de la adulación que les sirve constantemente sus “seguidores”.

En Panamá, lo primario y fundamental de muchos de los actores en el escenario nacional es cómo hacerse rico; y, los que se activan en el entablado politiquero trabajan por hacerse del control de segmentos del pastel económico. Los problemas que experimentamos como sociedad, y que se deben manejar como realidades que atentan decididamente contra nuestras posibilidades de desarrollo, no son examinados científicamente, en un afán por ofrecer alternativas político-sociales y económicas para resolverlas. En vez, y a falta de visión, estamos expuestos todos los días al “matraqueo” grosero y mundano en todas partes para obtener ventaja y hacerse del poder para hacer dinero.

Llegado a ese punto, los que han violentado la confianza ciudadana, creando fortunas y usurpando los dineros del Estado, creen sostener un liderazgo verás y auténtico y no caen en cuenta de que sus carencias emocionales ponen en evidencia sus debilidades narcisistas, ensalzados por la caterva de aduladores que los rodea y, por consiguiente, ejercen con suma prepotencia el poder temporal que el momento y las circunstancias les proporciona. “The measure of the man is what he does with power” (“La medida del hombre lo determina lo que hace con el poder”), Pitaco.

Bertrand Russell señala que “La adulación es el elogio de los esclavos”. (“Adulation is the praise of slaves”). El capítulo que estamos comenzando a escribir camino al 2024 estará lleno de personajes como estos, por su debilidad intrínseca o por dinero se rodearán de gente que les diga lo que quieren oír. Y los que no tiene a bien el mejoramiento de la condición de sus comunidades, sino su bienestar personal, continuarán descansando sobre el trabajo de estos personajes para que los presenten ante la sociedad como lo que no son. El liderazgo que estamos buscando es el que rompa decididamente con estos modelos.

Comunicador social.