Gersán Joseph: esclareciendo la discriminación racial

Hace poco, asistimos a una excelsa conferencia de Historia Social ofrecida por el Dr. Gersán Joseph, en la Universidad de las Américas (Udelas), versada sobre el tema “Aportes de los afrodescendientes al desarrollo socioeconómico y cultural”.

La información analizada por el Dr. Joseph, sin duda de obligado conocimiento y difusión en nuestro sistema escolar y público en general. Información, que por lo demás da pie al esclarecimiento de la génesis histórica de la discriminación que resultó de todo un proceso de colonización, que correspondía a los insaciables apetitos del imperialismo europeo en alza para la época analizada en su exposición.

Este apetito, de carácter eminentemente económico, es la base de sustentación de tal proceso colonizador, que, en el caso del tráfico de negros, simplemente manifestaba la satisfacción de un requerimiento del nuevo modo de acumulación de riquezas, el modo capitalista de producción social. Este, dependía totalmente de contar con mano de obra, pero en esta fase de primera acumulación de capitales, mientras menos inversión se hacía en mano de obra, más ganancias y más capital acumulado para alcanzar posteriormente pasar de la fase mercantil a la industrial. Por tanto, si no se pagaba por trabajo efectuado, mejor. Es esto lo que convierte a los primeros capitalistas con ánimo imperialista (en el sentido de régimen que aspira a dominarlo todo en su provecho más allá de su territorio nativo) en convertidores de hombres y mujeres en meras mercancías, como justamente destacó el colega docente en referencia.

En este sentido, lo argumentado por el Dr. Joseph, permite validar la tesis que hemos sostenido al respecto de que el sustrato, la causa eficiente de la discriminación racial es de clase social, antes que étnica. Esto es, el colonialismo europeo y luego norteamericano, no convierte en mercancía a los negros del África y sus descendientes, por razones de ser negros, sino en virtud de que se trataba de mano de obra gratis, primero y de salarios de hambre, después.

También destacó, los alzamientos africanos desde 1522 en fases tempranas del proceso colonial globalizador, aún cuando en Europa aún sus campesinos no se rebelaban ante el despojo de estos mismos actores económicos colonialistas en sus territorios de origen, tales como Inglaterra y sus despojos de tierras a los escoceses e irlandeses.

En Panamá, el expositor mencionó la rebelión exitosa de 1549, resaltando un elemento que refuerza la idea de la importancia de las alianzas de clases, en esta ocasión, el éxito de esa sublevación frente a la Corona española tuvo el concurso de las poblaciones indígenas, coincidente con los afro, por su condición de clase trabajadora.

Ahora bien, ¿pero de dónde viene lo de las discriminaciones raciales en este proceso y por qué están sobredeterminadas por la discriminación de clase social y no al revés?

El papel de los ideólogos, tales son, los filósofos, teólogos, pseudo científicos naturales, fue clave en la formación de estereotipos negativos y justificadores de todas las discriminaciones. Se planteaba como cosa natural, que los africanos, indígenas y demás nativos de las tierras colonizadas, no eran 100 % humanos. Así que, era tan válido convertirlos en mercancía como a un buey o a gallinas en el mercado. Posteriormente, los hechos irrebatibles obligaron poco a poco a ir variando tales ideas, como, por ejemplo, la de filósofos que nos enseñan en las escuelas como grandes aportadores al pensamiento moderno, tales como John Locke, que justificaba la trata de negros por considerarlos “humanos”, pero sin la cualidad para ser sujetos de derechos humanos; argumento incoherente solo explicado al conocerse que este ilustre pensador era parte activa de ese negocio lucrativo en esa época.

Más recientemente, se levantaron otras ideas (vagos, ladrones, etc.), convertidas en estereotipos negativos que las demás poblaciones asimilaron, haciendo legítima la discriminación económica. Esto es el caso del régimen de discriminación racial que ocultaba el propósito principal en los enclaves de las Repúblicas bananeras, en la Zona del Canal de Panamá o en los nuevos guetos : la explotación de la clase colonialista por su condición de trabajadores que le aportan producción de riquezas, no tanto por su condición étnica de origen afro. Esto recreó condiciones de desigualdad social que hoy conocemos como de vulnerabilidad…, por supuesto, no creadas por ellos, sino impuestas por los colonizadores hasta nuestros días. Al decir, del Dr. Joseph, son grupos vulnerados, no vulnerables.

Sociólogo, catedrático investigadorde la UP.