De 'Claudia' a Lizbeth Guevara

Los escritores en sus relatos, cuentos, novelas, etc., construyen de su imaginario a figuras que, con sus historias, la intención es dejarnos lecciones para la reflexión o el análisis. Está de más decir que para lo que vivimos aquí, en gran parte de la América y el tercer mundo, en estos tiempos de la historia, sobran los personajes que con sus historias y conductas, ante todo reprochables, por más increíbles que parezcan las debemos creer.

En su obra “Ensayo sobre la ceguera”, José Saramago decía que “Dentro de nosotros existe algo que no tiene nombre y eso es lo que realmente somos”. La verdad es que muchos ya no llevan ese “algo” adentro y los escritores no tienen que elaborar mucho para mostrar sus más sórdidas y cuestionables historias de abuso, degradación social y humana de personajes reales y cotidianos. Ya ni nos sorprenden.

Pero hay otras figuras literarias que da gusto resaltar cuando encontramos su símil en la vida real. Hace un par de semanas, Iván Eskildsen, administrador general de la Autoridad de Turismo de Panamá, entregó el carné de “Guía Turístico Certificado” a la licenciada Lizbeth Guevara. Eso no sería noticia si no fuera porque la licenciada Guevara, como dice la nota oficial, “es una panameña que marca un hito en la historia del turismo nacional como la primera persona con discapacidad visual en recibir este carné...”.

La nota de prensa también reseña que: “Guevara cursó estudios en la Licenciatura de Turismo Histórico Cultural en la Universidad de Panamá, también como la primera persona con discapacidad visual en ingresar a esta carrera, destacando además por su capacidad de liderazgo y voluntariado como miembro de la Organización de Turismo Inclusivo, del Observatorio Iberoamericano de Turismo Inclusivo”.

Recientemente, leí la novela del abogado Carlos Gasnell Acuña, titulada “Bajo la Antigua puerta del Mar”. En el año 2021 esta obra fue merecedora del Premio Nacional de Literatura Ricardo Miró en la Sección Novela. En una entrevista con un diario de la localidad, Gasnell señaló que: “Es una novela de aventuras con algo de intriga, rodeada de historia de Panamá y de la arquitectura del Casco Viejo. El protagonista está investigando sobre el derribo de una antigua muralla y sus puertas. (...) Quiero transmitir lo fantástico que es el Casco Antiguo y la cantidad de historias que no conocemos sobre su muralla, sus calles, iglesias y edificios”.

Me adentré en el relato de la novela desde varias perspectivas. Sin considerarme crítico literario, pienso que es una novela bien lograda por toda la información y las enseñanzas históricas sobre el Casco Viejo que le brinda al lector y que, con lo importante que se ha vuelto esa parte de la ciudad en la última década, la obra ayuda sobremanera a entender y conocerla.

También me captó más el hecho de que pasé muchos años en esa parte de la ciudad, a pesar de que me crié en las afueras de la ciudad. Me transportó a una época hermosa. Entre los años 1977 y 1986 tuve entrañables amigos con los cuales pasé mucho tiempo andando por esas calles, incluso a altas horas de la noche y cuando no tenía el atractivo que hoy luce. Me trajo buenos recuerdos.

Claudia es un personaje central de la novela. Educada por su tío Heriberto sobre los detalles y las historias, conocidas y algunas ocultas sobre el Casco Viejo, se dedica a dar giras turísticas en el área. Claudia es Invidente. Cuando se da la noticia sobre la licenciada Lisbeth Guevara, Carlos Gasnell me contestó: “Interesante coincidencia”. Todos los personajes me parecieron justos y la presencia de Claudia a lo largo de la novela, hace de la misma una invitación a seguir los descubrimientos históricos que enriquecen el relato.

“Bajo la Antigua Puerta del Mar” merece estar en el pensum del Ministerio de Educación para que los muchachos tengan presente la historia de esa parte de la ciudad. También merece una distribución más amplia para subrayar la valentía de personas que como Claudia (personaje ficticio) y Lisbeth Guevara (personaje de la vida real), sean ejemplos de panameños que con la oportunidad, la determinación y los deseos de superación, pueden dar aportes significativos al desarrollo de la vida nacional y servir de ejemplo real, tangible y positivo en los relatos literarios nacionales.

Comunicador social.