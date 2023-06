Controversia entre el Dr. Belisario Porras y el cacique Inabaginya

Inabaginya Quijano fue uno de los caciques ilustres en la historia kuna, quien defendió sin cesar a su comarca a inicios de nuestra vida republicana. Los documentos históricos nos ofrecen abundante información sobre este personaje con el presidente Belisario Porras, tres veces presidente de Panamá. Porras llegó a la Presidencia en 1912 e Inabaginya sucedió al primer cacique de los kunas, Inanaginya, a partir de 1908 hasta 1938. Inabaginya exigió al Gobierno de Porras obras que beneficien a toda su comarca, principalmente lo referente en materia de territorio.

Uno de los planes de Porras fue implementar programas de carácter educativo a nivel nacional. En el caso de los kunas se pretendió eliminar desde el principio sus costumbres, vestimenta, idioma y la cosmovisión que ellos tenían como sus principios en que se fundamentaba su forma de convivir. Este choque entre la cultura kuna y la occidental provocó después la llamada Revolución Kuna.

En 1915, Inabaginya realizó otro viaje a la ciudad de Panamá para plantearle al presidente Porras el problema que ellos seguían teniendo con la presencia de los caucheros. No obstante, la conferencia con el presidente no se llevó a cabo. Las relaciones de acercamiento entre el Gobierno e Inabaginya quedaron en duda. El cacique manifestó que el presidente no tenía intenciones de reunirse con ellos. Ese mismo año, cuando el mandatario realizó una gira por la comarca para inaugurar la intendencia en El Porvenir, como la sede administrativa, encontró las comunidades que estaban bajo la jurisdicción de Inabaginya enarbolando la bandera colombiana. Las acciones de Inabaginya hicieron que el presidente Porras ordenara el bloqueo en las comunidades que estaban bajo su jurisdicción a través del Decreto Ejecutivo No. 33 de 6 de marzo de 1915. Para hacer cumplir dicho decreto el intendente Enrique Hurtado prohibió el arribo de embarcaciones mercantes a los lugares de caseríos rebeldes, y para presionar más a las comunidades, desconoció la autoridad del cacique Inabaginya en la región. De esta manera, las siguientes comunidades fueron declaradas rebeldes: Mandinga, Chucumbali, Sasardi, Nabagandi, Río Mosquito, Río Bayano, y otras. A las comunidades que no eran rebeldes se les ofrecieron toda clase de garantías y protección. Las comunidades donde no llegaban las embarcaciones mercantes siguieron trabajando en la agricultura, sembrando productos de primera necesidad.

En septiembre de 1915, el intendente Hurtado volvió a abordar el tema del bloqueo. En nota enviada el 18 de septiembre al secretario de Gobierno y Justicia, Hurtado planteaba que el bloqueo que impusieron no había surtido los resultados esperados, que solicitaba “obrar más enérgicamente por medios distintos a los que hasta ahora empleados”. Hurtado planteaba secuestrar a los sailas más rebeldes, pero que también temía que tal decisión pudiera acarrear en consecuencias más graves: “Uno de los medios que se me ocurre es apoderarnos de los jefes rebeldes principiando por Inapaquiña (Inabaginya), pero al llevar a cabo tal medida pudiera tener algunas consecuencias que bien pudieran ser graves. Yo necesito tener una orden del Gobierno para actuar”. Ante esta propuesta, el presidente Porras le recomendó no actuar de manera inmediata: “Debo indicarle que antes de adoptar medidas tan enérgicas como las que usted propone, es conveniente y necesario ajustar los medios pacíficos tendientes a hacer efectiva nuestra soberanía”.

En 1916, Inabaginya logró conversar con el Dr. Porras. En ese momento, el mandatario se comprometió provisionalmente a expulsar a los caucheros del lugar donde estaban causando muchos problemas. Después, el Gobierno en ese momento pareció tomar la decisión de tener un acercamiento formal con el cacique mediante el jefe de la circunscripción, Vicente Ocaña C., quien en una carta a Inabaginya le planteaba la necesidad de tener buenas relaciones políticas con el Gobierno: “Señor General Inapaquiña: “... convinimos en dirigirle a usted la presente con el fin de tratar cordialmente una entrevista con Ud. en esta isla de El Porvenir. Hemos resuelto manifestarle que deseamos esto y que después de atendernos amistosa y personalmente sabrá Ud. valorar el deseo que tenemos de que Ud. sea un buen amigo de la República de Panamá... El jefe de la Circunscripción, señor Vicente O. Cataño, ofrece por orden del Gobierno y por su propia cuenta todas las garantías que creemos merece Ud...”. (El Porvenir, diciembre 12 de 1917).

El cacique rechazó la oferta porque consideraba que el plan de “civilización” que había impuesto el Gobierno estaba acabando con su cultura e idioma. Mientras tanto, el Gobierno endurecía cada vez más sus acciones en contra de las comunidades rebeldes. Fue entonces, a finales de 1919, cuando ambas partes llegaron a un acuerdo, aunque el problema de invasión de los caucheros continuó.

Años después, 1938, año en que falleció Inabaginya, el que había sido el secretario de Instrucción Pública en el último periodo del Dr. Porras, Dr. Octavio Méndez Pereira (1923-1926), recordó al cacique Inabaginya y en su escrito se refirió a él con los siguientes términos: “Hagamos que el indio, sin dejar de ser indio, respetando sus tradiciones y muchas cosas buenas que tienen sus costumbres, pueda ser factor importante en la construcción de nuestra nacionalidad”, (La Estrella de Panamá, 17 de junio de 1938).

Inabaginya fue cacique por treinta años. Falleció el 13 de junio de 1938. En esta fecha se conmemora en toda la comarca Kunayala el fallecimiento de este gran líder kuna, y es feriado por ley y día cívico a nivel nacional.

Fuente: Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.

Docente, Escuela Francisco de Miranda.