Augusto Valderrama y los 'contenedores fantasmas'

Todo me indica que hay funcionarios, inclusive ministros, poco dados a cumplir con los parámetros de transparencia establecidos en la Constitución y en la Ley sobre transparencia en la gestión pública. Un ejemplo lo tenemos en el comportamiento de Augusto Valderrama, ministro del MIDA, último ministro de la Presidencia del régimen militar en 1989.

Siguiendo la pista a actos de corrupción de diversos Gobiernos, me topé con algo inaudito. Panamá recibió una donación monumental –por el tamaño físico que tenía- que desapareció como por un truco de magia y nadie da cuenta de qué diablos pasó. Es como si se perdiera un elefante dentro de la recámara en tu residencia.

Panamá inauguró su primera embajada en Marruecos con Ricardo Martinelli (2009-14) y correspondió al experimentado periodista Demetrio Olaciregui abrir la misión.

En una de sus primeras iniciativas gestionó ante la Oficina de Cooperación Internacional marroquí la donación de importante cargamento de fertilizante para los agricultores productores panameños. Marruecos posee de las mayores reservas de fosfato del mundo, materia prima para producir fertilizantes. A finales de julio del 2014 arribó a Colón el envió de 3000 toneladas métricas del fertilizante NPK 12-24-12, embarcadas en 141 contenedores de 20 pies. Estaba empacado en 56 400 bolsas de 100 libras con sello de la Agencia de Cooperación Internacional de Marruecos y los productores panameños como destinatarios. Ellos pagaron todo, incluyendo el flete, representando donación de aproximadamente $4 millones.

El embarque llegó el 26 de julio de 2014, a los pocos días del inicio de la presidencia de Juan Carlos Varela. Por movidas políticas, el fertilizante permaneció cinco meses en el puerto de Manzanillo en Colón, ante la disyuntiva de regresarlo o pagar los gastos administrativos y de bodegaje. Por negligencia, hubo de pagar $988 000 a la naviera Maersk para recibir oficialmente la donación marroquí.

Tras esa acción, colorín colorado... los 141 contenedores, con su valioso cargamento de fertilizante, volaron. ¿A qué gigantesco depósito fueron a parar? En el agro panameño no vieron ni una sola bolsa de fertilizante.

En noviembre de 2014, La Estrella de Panamá dio cuenta de esa donación, explicando con detalles la misma información que posteriormente yo solicitaría mediante el procedimiento de acceso a la información que señala el artículo 41 de la Constitución Nacional, que da 30 días al funcionario requerido para contestar la petición.

Con ese propósito, el 25 de octubre del 2022 envíe carta al ministro Valderrama preguntando en qué instalaciones del MIDA había sido almacenada la cuantiosa donación marroquí y cuál había sido su destino final. Igualmente quería saber a quiénes se la entregaron. Silencio total. Como si no fuera con él.

En estos casos, donde el funcionario ignora la petición, acudí con una Acción de Habeas Data a la Corte Suprema de Justicia, tocándole a mi exalumna y antigua fiscal, la magistrada Maribel Cornejo, servir de ponente. Lo que perseguía era que la Corte Suprema obligara, so pena de multa, al ministro del MIDA para que me respondiera. Quería saber adónde habían ido a parar las 3000 toneladas de fertilizantes. Para mi sorpresa, luego de advertir que lo solicitado por mí tenía un interés público, porque se trataba de una donación a nuestro país, la Corte Suprema no admitió mi Acción de Habeas Data contra el ministro. Algo, en mi opinión, sin sentido alguno.

Paralelamente a esa Acción de Habeas Data presenté Denuncia Penal el 1 de febrero de este año ante el procurador general de la Nación, porque al final de cuentas, al no aparecer ese cargamento de fertilizantes, alguien se quedó con él o por negligencia se dañó y debe haber algún funcionario responsable por esa pérdida. Hasta el defensor del Pueblo me pidió copia de todo el expediente, ya que se interesó en la historia del fertilizante fantasma.

He vuelto a enviar otra carta al ministro Valderrama el 24 de marzo pasado, hace más de dos meses. Como si no fuera con él, ha hecho caso omiso de mi petición. Por eso el 30 de mayo he presentado un nuevo Habeas Data.

Según cuentan conocedores del tema, tanto fertilizante no pudo haber sido almacenado en el MIDA, ya que carecen de depósitos de gran tamaño. Pudo haber ido a parar a empresas con depósitos con la capacidad para tenerlos allí. ¿Por qué el MIDA se resiste a contestar? ¿A quién protege? ¿Cómo es posible que el MIDA, durante este Gobierno, nunca ha querido investigar semejante escándalo? ¿No les parece que están encubriendo a algún bellaco que se llevó semejante cargamento de fertilizante que debió beneficiar a nuestros productores del agro?

