El Canal, una conquista y botín político de pocos

A seis años del rompimiento diplomático de Panamá con Taiwán y su inmediata relación con China, nos preguntamos qué buscaba el Gabinete de la administración pasada con semejante giro de timón en la diplomacia panameña, conociendo perfectamente que el principal socio comercial y usuario de la Vía Interoceánica es precisamente los Estados Unidos, que reconoce a Taiwán como una nación libre y soberana, situación que incomoda al gigante asiático.

Diplomáticos panameños aseguran que fue una decisión apresurada de la administración 2014-2019 la unión con el gigante asiático y que hoy vemos con cierto grado de incertidumbre la operatividad y administración del principal recurso de Panamá, debido a la competencia que se cierne sobre la franja canalera por la construcción del corredor del Istmo en Tehuantepec, México, pero de eso hablaremos en otro artículo.

Suenan las alarmas

Solo hace unas semanas el ex secretario de Metas y ministro de la Presidencia, Jorge González, mencionado como el eje principal en el rompimiento de las relaciones diplomáticas de Panamá con Taiwán y la unión inmediata con China, dijo que el ministro del Canal, Aristides Royo, le pidió la renuncia del cargo como directivo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y que, si no lo hacía, el presidente Laurentino Cortizo lo sacaría.

¿Qué imagen les estamos vendiendo a los usuarios del Canal?

Royo sostuvo que la solicitud de renuncia a González obedecía a la mala imagen para el Canal, por sus acercamientos con empresas del Gobierno chino acreditadas en Panamá y por las investigaciones en su contra de carácter civil y penal que presenta. Otra información que circuló y que los medios replicaron fue cuando, en marzo de este año, el alto directivo del Canal fue regresado de Estados Unidos, específicamente de la terminal aérea de Miami, Florida.

Pongamos en contexto todo lo que esto repercute para una nación cuya Vía Interoceánica aporta al producto interno bruto un aproximado anual de 6 % y en ingreso al Gobierno, un 20 %, sólo en el 2022 aportó al Estado $ 2494,4 millones en concepto de los excedentes, derechos por toneladas de tránsito y el pago por servicios prestados al Estado. Si esta es nuestra “gallina de los huevos de oro”, ¿por qué los llamados a gobernar y elegidos a administrar la “cosa pública” lo hacen a espaldas de toda una nación y manejan nuestros recursos como si fuera su finca?

Lo acontecido entre Royo y González, al seno de la ACP, deja muy mal parado a Panamá, y más cuando el directivo aseguró que no es la primera vez que le piden la renuncia y en una entrevista concedida a La Estrella de Panamá reveló que entre 2020 y 2021 asesoró a empresas chinas instaladas en Panamá en materia de tramitología gubernamental y en cómo participar en licitaciones, pero no así en tópicos vinculados al Canal.

Hay interrogantes y pocas respuestas, lo que nos obliga a recordar que el mandatario Cortizo en el 2019 paró la construcción del Cuarto Puente, obra que recae en una empresa china (CHEC), que estaría supuestamente involucrada en actos de corrupción en varios países. A González se le relaciona a este consorcio y, pese a los escándalos, se le otorgó un primer pago de 67 millones 921 000 dólares para iniciar la construcción de la megaobra.

En el 2023 el titular del Ministerio de Obras Públicas, Rafael Sabonge, y el Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) suscribieron la adenda al contrato original para el reinicio del proyecto por un valor de $1372,1 millones, pero esta semejante responsabilidad recaerá en la próxima administración gubernamental.

A juicio de Ricardo Lombana, presidente del Movimiento Otro Camino, los acontecimientos que a diario debe enfrentar la ACP, como el secretismo del Gobierno por la cuestionada concesión a Panama Ports Company, y por la Contraloría General de la República, que no rinde cuentas, deja mucho qué decir de una institución que debe velar por los intereses del país. Otros reconocidos juristas, como Jaime Abad y Francisco Carreira, han coincidido en señalar a la empresa de capital chino por su desempeño poco transparente en nuestro país.

No es la primera vez que altos funcionarios panameños son señalados por sus nexos con empresas multinacionales que son beneficiadas con millonarios contratos para realizar obras de interés social, a pesar de no gozar de una buena reputación en otras naciones; sin embargo, se ha hecho una costumbre de los Gobiernos de turno no rendir cuentas.

Panamá y sus autoridades deben velar porque la presencia del Estado chino, a través de sus empresas que desarrollan obras, como el Cuarto Puente, terminal de puertos y demás, sea vista con cautela y que no comprometan al país en ser cómplice de la expansión del gigante asiático, que busca enquistarse en el hemisferio para desarrollar sus conquista en favor de sus intereses y en contra de sus adversarios, para desarrollar su estrategia mundial de la Franja y la Ruta de La Seda.

Abogado