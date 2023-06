El 'grindadráp' político y económico

Desde hace siglos en el archipiélago danés del mar del Norte, en las Islas Feroe, cazadores acaban con machetes y lanzas a ballenas y delfines, y como luego distribuyen el producto con la población, entonces es considerado sacrificio.

En el festín participan los niños, lo que agudiza la lucha por parte de los opositores a este evento, y que constantemente lo denuncian. Se trata de la participación de barcos que conducen a los animales mencionados con la intención de llevarles a una playa en donde terminarán con ellos.

El Gobierno está discutiendo con presión, ya que lo mitiga lavándose la cara al establecer un límite de hasta quinientos animales, todo esto unido a la censura y critica de la Unión Europea, de donde se emitió lo siguiente:

“La declaración critica claramente la matanza masiva de más de 1400 delfines de flancos blancos del Atlántico en las Islas Feroe el 12 de septiembre de 2021, por considerarla “cruel e innecesaria”, y se suma a la crítica expresada por el Comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca de la UE, Virginijus Sinkevicius”.

¿Este evento parecería una analogía a lo que en el tercer mundo ocurre con los sistemas económicos y políticos? Pero, en términos generales, los sistemas económicos que no ofrecen un sostenido y sostenible conjunto de oportunidades que permitirían la movilización social están llevando a sus poblaciones a una versión de “GRINDADRÁP”, solo hay que identificar y monitorear los resultados de las gestiones públicas en general, incluso si particularizas ese resultado es el mismo en estas sociedades.

Indiscutiblemente, que acudir a un proceso electoral como ejercicio democrático no es suficiente esfuerzo para garantizar lo que no existe, y es que el evento de la matanza en el mar del Norte se presta al acorralamiento que se hace a la ciudadanía tercermundista, ejemplo los Gobiernos interminables de los países africanos y también en donde algunos partidos en América Latina cambian en el corto plazo, van girando en el entorno del poder sin inmutarse a cambiar en sentido evolutivo, me opongo a usar revolucionario, ya que se patentó, al parecer, con otros extremistas y abusadores.

No hay forma de que un sistema político se fortalezca sin que el sistema económico en el que orbita responda a la demanda de necesidades de la población para y por la cual existen. Son manejados con una “convivencia” normalizada que busca justificarle, y por ende la población parece no reaccionar ante tales vicios.

La informalidad, la inequidad y la no igualdad, en cuanto a oportunidades no generarán una justa distribución de la riqueza nacional de un país, sin que haya la oferta de oportunidades que entonces sí garantizarían ese equilibrio y no el “GRINDADRÁP” quinquenal al que van sometiendo sin inmutarse para superarlo.

En uno y otro escenario, en las islas Feroe y en otras partes del mundo, la conjugación de conciencia y oportunidades, brindarán el espacio a lo correcto, con grado de importancia y urgencia.

Economista