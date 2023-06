Medios, propaganda y transformaciones

Hay una desconexión entre la intención de transformaciones profundas y reales y el uso de los medios disponibles para llegar a los electores. Voy a partir desde ese histórico enunciado del pensador canadiense del siglo XX Marshall McLuhan, “The media is the message” (“El medio es el mensaje”), discutido y analizado a profundidad desde varias perspectivas en todas las escuelas y facultades de comunicación alrededor del mundo y desde las más amplias o profundas teorizaciones filosóficas.

Ante los significativos cambios en la manera en que la población recibe o escoge la información de su interés, los vehículos mediáticos utilizados para trasmitir esa información, según McLuhan, tienen un impacto significativo en el mensaje mismo, dando forma a la manera en que la audiencia lo entiende y asimila.

Según McLuhan, los medios no son simplemente canales pasivos para presentar contenido; moldean activamente nuestras percepciones, interacciones y experiencias. Cada medio tiene sus propias cualidades y sesgos inherentes que influyen en cómo se presenta, consume e interpreta la información.

En este escenario politiquero, que supuestamente deben conducirnos a serios esfuerzos de trasformación social, el uso de los medios en la presentación de mensajes debe considerar no solo la preparación de los mensajes, sino también, el o los vehículos mediáticos a través de los cuales los ciudadanos reciben la propaganda política.

En este tiempo para definir candidatos de las diversas facciones y demás, hay un uso marcado de las redes sociales para llegar a la conciencia de los electores. Alrededor del mundo, durante los últimos 15 años, las diversas redes sociales, sostenidas en estructuras tecnológicas cada vez más modernas, dinámicas y accesibles a la población, han permitido la difusión inmediata de información a cientos de miles de personas en cuestión de segundos.

Uno de los ejemplos más recientes de corte mundial fue la estratégica utilización de las redes sociales que desempeñaron un papel fundamental al ser vehículo fundamental para el activismo político y los movimientos de protesta. #BlackLivesMatter, movimiento que atrajo la atención mundial tras el asesinato de George Floyd en los Estados Unidos, encontró amplio apoyo y organización a través de las plataformas de redes sociales. Los activistas utilizaron “hashtags”, videos e imágenes para crear conciencia, documentar casos de brutalidad policial y movilizar a simpatizantes en todo el mundo.

Algunos estudiosos del tema de la comunicación y los desafíos modernos señalan, por ejemplo, que los algoritmos impulsados por tecnologías de inteligencia artificial (IA), dan forma a la información que consumen las personas al adaptar el contenido a las preferencias individuales. Si la intención es mejorar la experiencia del usuario, también tiene el potencial de reforzar los sesgos existentes y crear filtro, donde las personas están expuestas solo a la información que se alinea con sus creencias existentes.

Pero volviendo al terreno local, si la idea de trasmitir un claro mensaje de cambio y trasformación, combatir la corrupción, no estoy seguro que la estructuración de la propaganda política debe estar al tono y producido en la misma frecuencia intelectual o comunicacional que los mensajes alrededor (antes o después) de los llamados “reels”, esos videos de breves segundos o minutos que el grueso de los electores ve para distracción en sus aparatos electrónicos: música popular, bromas y chistes, los llamados “influencers”, esos con pocas propuestas de utilidad para el ciudadano, gente haciendo el ridículo, mentiras fantasiosas, etc. La construcción de un imaginario que se ha vuelto real y normal para muchos.

El señalamiento anterior no es despreciativo de las preferencias de contenido comunicacionales digitales de los individuos, pero debe servir de reflexión si, repito, la intención es producir cambios sociales profundos. Si un proceso educativo no es exigente y riguroso en su intención y calidad, los resultados de formación serán mediocres o malos. Si la propaganda política no se eleva por encima de los mensajes banales, vulgares y, a mi parecer, despreciativos hacía la misma comunidad, el espacio para elevarnos a una mejor sociedad se verá reducido más aún.

McLuhan nos desafía, a pesar de los cambios tecnológicos o de la forma de comunicarnos, a considerar no solo el contenido de la comunicación, sino también el medio a través de la cual se transmite. Comprender el medio y sus sesgos, limitaciones y posibilidades inherentes es crucial para comprender el mensaje en su contexto completo y los resultados que puede provocar a futuro en la sociedad.

Comunicador social.