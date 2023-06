Deseamos tener crecimiento con desarrollo económico

Cuentan que, en una reunión de evaluación de fin de año en la década de 1970, el general Omar Torrijos H. inició preguntándole al Dr. Nicky Barletta “¿Cómo terminó la economía, Nicky?”. El Dr. Barletta, respondió: “Muy bien, estamos mejorando, el PIB per cápita subió de $1500 a $2000”. El general, que estaba en su hamaca en su sencilla casa de playa en Farallón, Río Hato, se levantó fumando su habano, y dijo: “Nicky, no me digas eso delante de campesinos de Coclesito, de Veraguas, Los Santos, Darién o de las comarcas indígenas, porque me van a pedir el cheque de los $2000 que les corresponde a cada uno de sus siete chiquillos, más su mujer y él”. Esa terminología macroeconómica, no hay forma de que sea entendida por la mayoría de los panameños “de a pie”, y en su mayoría de los “estudiados”, cuando hoy de un PIB nacional de $75 000 millones de dólares dividido entre 4 millones 300 mil panameños representan un “ingreso per cápita” de $17 400 (diecisiete mil cuatrocientos dólares). Está ecuación es la que nos otorga el premio del 6to país con más desigualdad socioeconómica del planeta Tierra.

En publicaciones de las instituciones financieras internacionales, señalan que nuestro país, por los diferentes Gobiernos, en las últimas décadas, la inversión pública la han concentrado en la provincia de Panamá en 85 % y sólo el 15 % en el resto del país. También señalan que solo en el corregimiento de San Francisco de La Caleta se genera el 5 % del PIB nacional, por estar el Centro Bancario, aseguradoras, hoteles, etc. Comparable con el 3 % de ese PIB, que solo genera el sector primario o agropecuario nacional. También destacan que esa alta inversión pública sólo en la provincia de Panamá o zona de tránsito por el Canal Interoceánico ha concentrado 2 millones o la mitad de los habitantes del país en esas áreas que han abandonado el interior del país para apostar al “espejismo” de la reversión total del Canal en diciembre de 2000.

Ocasionado la problemática que diariamente reportan los medios de comunicación por falta de agua para consumo humano, que proviene de los reservorios del Canal, Gatún y Alajuela, construidos por EUA, como parte del Canal. Según la ACP, el consumo humano diario del agua del Canal equivale a la usada por 13 tránsitos diarios del Canal tradicional, cada uno usa 52 millones de galones de agua o 4745 tránsitos anuales del Canal tradicional, aunado a que el caudal histórico del río Chagres ha disminuido en 20 %.

La “vuelta al campo” es una de las acciones que no se pueden postergar más por los próximos Gobiernos. Tenemos el mayor y mejor Hub logístico de la región, que nos da muchas ventajas comparativas para exportar frutas tropicales a las costas oeste y este de EUA, Europa, China Popular y el resto del mundo asiático, sin tener que atravesar el Canal interoceánico, por tener puertos en el Atlántico como en el Pacífico. Un contenedor refrigerado desde nuestro país a cualquier destino es más barato que los que salen de los países vecinos, por no tener que atravesar el Canal interoceánico, que tiene un costo de hasta $1.50/caja de bananos de 52 libras o de piñas de 30 libras de melón y otras frutas tropicales. Además de la mayor frecuencia de barcos, porque deben pasar el Canal. Las comarcas indígenas, en base a sus leyes, tienen el 22 % del territorio nacional, 1 millón 650 mil hectáreas, donde se pueden desarrollar cultivos de frutas tropicales perennes, como: mangos, aguacates, papayas, guayabas, guanábanas, tamarindo, cacao, bananos y plátanos, con los cuales se mantiene la cobertura vegetal, lo más importante para la conservación del medio ambiente.

Según la FAO, el consumo de frutas tropicales aumenta en el mundo 7 %. En el periodo del presidente Martín Torrijos Espino (2004-2009) se le dio mucho apoyo con financiamiento y soporte tecnológico a los productores de cucurbitáceas (melón, sandía y zapallos), que no son tropicales, pero se pueden exportar de febrero a abril en el invierno boreal a esos destinos. En la región de Azuero, Veraguas y Coclé, esas exportaciones a Europa y EUA totalizaron 4700 contenedores anuales. Por no darles continuidad los Gobiernos siguientes, existen en Azuero 14 plantas empacadoras abandonadas y las exportaciones de esos rubros han decrecido en 80 % en relación a las de esa época de los años 2006 al 2008, cuando nuestro país recibió un reconocimiento de la FAO, por ser el mayor exportador de cucurbitáceas de América Central a esos grandes mercados de EUA y Europa.

Vale la pena recordar que el Gobierno del presidente Martín Torrijos Espino dejó un superávit fiscal de $2500 MM, como también iniciada la ampliación del Canal, por haber obtenido el financiamiento de $5200 MM, recursos que generaron un gran gasto público que originó a su vez una gran bonanza económica, más que todo, en el siguiente Gobierno (2009-2014), que además logró construir la primera línea del Metro y otras obras públicas en “tiempo récord” de solo tres años y medio, por eso llegamos a tener: “pleno empleo”, solo en la ampliación del Canal habían 5000 obreros y albañiles ganando $8 por hora. Auguramos que los próximos Gobiernos asignen partidas presupuestarias, en vez de los exagerados “subsidios”, para poder aplicar la Ley 352, PADE, sancionada por el presidente Laurentino “Nito” Cortizo Cohen, el 18 de enero de 2023, se dinamice el agro nacional y se logre: desarrollo económico y NO solo crecimiento económico, como actualmente ocurre.

¡No le des el pez al hombre, enséñalo a pescar!

Médico veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario, exlegislador.