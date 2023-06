El familiar de la Tulivieja

Irasema Bonilla, eterna amiguita de la infancia, nunca negó ni se ofendió cuando le preguntaban por su tía la bruja, Irasema fue sobrina única y querida de una señora que era bruja, bruja de verdad. Ricardo Zuñiga, Francisco Hooque, Algis Barrios, Mario Centeno Félix Puga y yo, estamos en la lista de los que la vimos volar en las noches de los Viernes Santos y planear en luna nueva sobre el Llano santísimo de la colonia de Villa Rosario y silbar en tono ramplón, como lo hace la lechuza blanca “come ratones” en los novenarios de finados que nunca pisaron la iglesia.

Los peñascos de los cerros Trinidad y Valloli son testigos de los ecos de los silbidos, porque dicen los lidiceños que allá dormía. Irasema se jubiló con una pensión de las más bajas en el Seguro Social hace dos años y extrañamente su cuerpo se está encogiendo y encorvando como lo tenía la tía y ya no le queda un solo diente con qué masticar tabaco tan gustosamente como lo hacía la poderosa bruja.

Me dijo que, como la cosa estaba tan dura, tuvo que organizar con la platita su jubilación una plataforma para vender chance clandestino en el monte, se notaba viejita, pero enteca, despabilada y segura. Así vi a mi confidente de la infancia la noche del 25 de abril 2023, cuando soñé con ella por primera vez acá en las serranías coclesanas... Me hablaba y me miraba fijo a las piernas y al ombligo. “¿Y cómo está, Sr. Cute?... se ve guapo, y ¿a uste' no le aterra que estén amputándoles las piernas, los dedos y hasta los tobillos a la gente de la montaña donde Ud. vive ahora?...”. No le hablé, pero cuando desperté, a las cinco de la mañana. tenía un mensaje en el celular que decía: “Anoche le amputaron una de las piernas a uno de los mejores profesores tuyos de la Pedro Pablo, lastimosamente al profesor Correa”. “¡Qué vaina!”.

Y así, dolido y acongojado por la desgraciada noticia, mientras me saboreaba el cafecito de montaña buchecito a buchecito y le preparaba la comidita a Jerónimo (mi perro), medité entonces que era cierto lo de Irasema, que en Río Grande le amputaron la pierna izquierda al destacado abogado Joel, que en El Espino del Potrero no hace mucho le mocharon la pierna derecha al gallero V. Villarrue, el dedo gordo a uno de mis vecinos de Piedras Blancas y una pierna a una señora de Ventorrillo. Y, ahora sueño por ratos todos los días con Irasema y antenoche me dijo que su tía le había dicho que en Coclé existe un fantasma vestido de ortopeda con una motosierra prendida en el hombro para amputar a cuanto cholo se le atraviese en el camino… “Cuídese, señor Cute. Cuídese… y, si a su edad le dan calambres en las piernas, vaya a verse la circulación y la “azúca” en la sangre, que por el descuido de la gente dan paso a “cangrena” y no hay cómo evitar los cortes… cuídese”.

Economista, escritor costumbrista.