Mujer, delitos y política criminal

Según estadísticas oficiales del Ministerio Público, en el año 2022, hubo 21 víctimas de femicidio y 20 de tentativa de femicidio en Panamá, sin contabilizar otros casos adicionales que implicaron la muerte violenta de mujeres en nuestro país.

Panamá con la ley 82 de 24 de octubre de 2013 “Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer”, significó un nuevo enfoque proteccionista en la situación desigual de la relación entre hombre y mujer, pues tipificó el femicidio y el Delito de Violencia Psicológica contra la mujer (138-A).

A raíz de eso, tenemos los mal llamados “delitos de violencia de género” por las autoridades, cosa absurda pues la noción de delitos cometidos por temas de género supone una motivación de atacar a la víctima no solo porque sea mujer la agredida por un hombre, sino se aplica también a las personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales, transgénero), incluyendo a los apátridas y refugiados.

En efecto, siguiendo el espíritu de la ley 82 de 2013, su artículo 3 establece que “Se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión o práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, que incluye las perpetradas desde el Estado o por sus agentes”.

Transcurridos ya casi 10 años de vigencia de esta ley, continuamos encontrándonos con lamentables noticias de actos violentos contra la mujer, incluyendo la violencia doméstica, y no hemos podido lograr evitar y mejorar la situación de la mujer para que no sea objeto de tantos actos violentos, por lo que la reciente creación del Ministerio de la Mujer pensamos que debe tener un rol preponderante en la creación, diseño e implementación de políticas auxiliares del Estado.

Y es que no porque no podemos esperar que el problema de la violencia contra la mujer se resuelva con un aumento desproporcionado y carente de rigor científico de penas de prisión; dado que ese modelo solo funciona luego de cometidos los hechos violentos contra la mujer, y eso no es lo ideal en una sociedad, que debe hacer todo lo posible para que las mujeres vivan en paz.

Por tanto, es necesario reforzar las políticas públicas de carácter educativo, enfocadas en empoderar e informar a la mujer (niña) de sus derechos, especialmente lo referente a la indemnidad sexual, pues muchos de estos casos se dan posterior a la comisión de un delito sexual contra ellas o de un acto violento contra la mujer o la niña, y es imprescindible superar esa visión machista que permite al hombre considerar a la mujer cómo un objeto a poseer y con ello menospreciar también la dignidad de niños y adolescentes, por lo que adicional a ello, se hace necesario valorar el juzgamiento con perspectiva de género dentro de las investigaciones del Ministerio Público y las decisiones del Órgano Judicial.

Profesor de Derecho Penal y Criminología, UP.