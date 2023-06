Poeta: Cuba es Dignidad

Usted se ha perdido 60 años del sufrimiento de un pueblo. Cuba no ha podido avanzar más en el ámbito social, económico y político, debido a que sucesivos gobiernos de Estados Unidos le han aplicado sin contemplación la guerra económica más larga que haya existido en la historia.

Usted en su escrito ha decidido ignorar que antes del triunfo de la Revolución cubana en 1959, Cuba era un país de los yanquis y para los yanquis. La clase burguesa cubana respondía a los intereses de EEUU y como ocurre actualmente en otros países de la región, los yanquis mandaban, ofendían sus símbolos, a sus héroes, a su cultura y tradición.

Usted tampoco recuerda que la Cuba revolucionaria no solo fue bloqueada, sino agredida por mercenarios, victima de guerras bacteriológicas, de campañas atroces e increíbles, de asesinatos a diplomáticos, de

intentos de magnicidios, de complot regionales bajo la presión de Estados Unidos. Bajo esas condiciones de guerra, cómo pretende poeta que Cuba se desarrolle y avance.

Ignorar la Doctrina Monroe y lo que significa, e ignorar la historia, es como tratar de construir una minificción trasnochada, y estoy seguro que conoce de eso. Le recomiendo con humildad que al hablar de Cuba sea objetivo y no recree el imaginario impuesto por los grandes medios de prensas.

La “dictadura cubana” cuya existencia, usted dice que ofende, no es más que una pequeña isla, donde no hay niños sin escuelas, donde hay un sistema de salud universal, donde hay un sistema educacional avanzado, donde en plena pandemia logran tener 5 candidatos vacunales, donde sus profesionales practican la solidaridad con hechos y no con palabras, donde existe un gobierno dedicado a resolver los problemas reales de la gente. Es un país soberano, libre e independiente que constituye una alternativa al Capitalismo.

Poeta, no deje que la miopía y la ancianidad le opaque los ojos. La Revolución cubana tiene mucho que enseñar a las llamadas “democracias latinoamericanas”, tiene lo que mucho de nosotros no podemos pregonar: DIGNIDAD.

Si quiere debatir con los intelectuales de izquierda, le invito a que lo haga también con los miles de graduados panameños en Cuba; con los cientos de personas atendidas por médicos cubanos en Panamá; con los cientos de operados durante la Operación Milagros; con nosotros, los del pueblo, que tenemos mucho que agradecer a eso que usted Ilama “Dictadura”.

El autor es abogado