¿Cómo privatizar lo que ya es privado?

Una narrativa que se suele escuchar constantemente, en especial con ciertos grupos y movimientos sociales, es el tema de la Caja del Seguro Social (CSS), y el supuesto plan de “privatización”, el cual una elite dirigida por el sector empresarial quiere imponer.

Lo único que hay de cierto en eso es que, la propuesta realizada por el sector empresarial, para un sistema de pensiones por pilares es la correcta; puede que no sea perfecta, pero va en el sentido correcto al que debemos aspirar. Los sistemas de pensiones por pilares son los que han implementado la mayoría de los países desarrollados y, en especial, esos países de los que tanto esos mismos grupos catalogan como humanistas y que deben servir de ejemplo social.

Es cierto que cada sistema tiene diferentes ponderaciones en los diferentes pilares, donde unos más y otros menos, destinan un mayor aporte del Estado. Pero eso no invalida el éxito de ese sistema de pensiones, en especial para la sostenibilidad del sistema, sin desmejorar el bienestar de la sociedad. Sobre todo, cuando los avances tecnológicos en el sector salud elevan días tras día la esperanza de vida de las personas.

Lo que sí podemos desmentir es la supuesta privatización de algo que ya es privado. Muchos dirán dentro que es mentira que la CSS sea privada, y seguramente sus razones (débiles) son que la misma es administrada y manejada por el Estado. Esto solo trae otro punto sobre la mesa y es la supuesta solidaridad del sistema. Dentro de los tipos de bienes, existen los públicos, que se dividen en bienes públicos y bienes comunes, y los bienes privados, que se dividen en bienes privados y bienes club.

La CSS es un bien club. Esto quiere decir que se podrá hacer uso y disfrute de los beneficios de esta, siempre y cuando sea miembro de la CSS; en otras palabras, usted solo recibirá atención y pensión siempre y cuando pague sus cuotas y las complete en su totalidad, como lo exija la ley de este organismo (240 cuotas o más). ¿Qué pasa si usted no paga o no cumple con las cuotas exigidas? Pues, así como en el “perverso” sector privado, usted ni es atendido ni recibe pensión.

¿Dónde queda entonces la mal llamada solidaridad del sistema? ¿Cuál es la diferencia del sistema actual a un sistema por pilares? La diferencia está en que las personas en el sistema por pilares comienzan a ser más responsables de su futuro y su vejez, y empiezan a darle una mayor preferencia a la salud y su jubilación al tener que cuidarla por sus propias manos. Es cierto que hacen falta otras variables para completar la falta de información de muchas personas sobre este tema, pero jamás será mejor dejarle su futuro, su dinero y sus ahorros a un desconocido que decide por cada uno qué es lo mejor para nosotros.

No solo es peor que alguien maneje nuestros ahorros, sino que lo haga en nombre de la solidaridad, el sistema actual, lo menos que es, es solidario. Como bien club o bien privado, el sistema actual hace lo que tanto los sectores que lo defienden se la pasan criticando de otros sectores económicos, la conocida privatización de las ganancias o los beneficios y la socialización de las pérdidas; y es que, el sistema de beneficio, que es el que actualmente presenta los problemas financieros, beneficia solo a quienes contribuyen y cotizan en dicho sistema, pero, por otro lado, quienes no tienen acceso a este bien, deben, con sus impuestos, pagar la sostenibilidad del sistema. En otras palabras, usted les paga la cena a otros, y no recibe ni las sobras.

¿Qué tiene de solidario un sistema así? Nada, peor aún, hablar de solidaridad, cuando el sistema de beneficio definido (al que muchos quieren volver) beneficia no a los que menos ganan, sino a los de mayores rentas. No solo porque quienes menos ganan, tal vez no logren las cuotas obligatorias, sino que, a su vez, sus contribuciones van en mayor medida al pago de las pensiones de personas con rentas más altas ¿En qué sistema los de menos ingresos subsidian a los de mayores ingresos? En uno que, claramente, no es solidario, y ese es el de beneficio definido.

Economista