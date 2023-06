Finlandia se adhiere al tratado de la OTAN

El concepto de neutralidad se establece con la voluntad política de los Estados al suscribir tratados mutuos o pactos multilaterales que obligan a las partes, una vez adoptados o ratificados, a su estricto cumplimiento; bajo normas imperativas (“Ius Cogens”), regulada por el Derecho Internacional Público.

Las relaciones internacionales proyectan su dinámica mediante la cooperación internacional entre países, teniendo siempre como norte el interés nacional, siendo este el objetivo de la política exterior entre Estados y otros sujetos internacionales.

Finlandia, Dinamarca, Suecia y Noruega, mediante una conferencia en Estocolmo, el 19 de octubre de 1939, acordaron adoptar tal condición por la tensión existente, ya que podrían ser objeto de amenaza por las potencias beligerantes de la época, Alemania y Rusia, con claras intenciones expansionistas.

Rusia efectuó una intervención armada contra territorio finlandés al estallar la Segunda Guerra Mundial en 1939, calificada como guerra de agresión por la Sociedad de Naciones, hoy conocida como Organización de Naciones Unidas (ONU), lo cual originó la expulsión de la URSS del organismo. Finlandia fue obligada a la firma del tratado de Paz de Moscú, en 1940, que permitió la sesión del 11 % de su territorio, comprendida la región de Karelia y Ptsamo.

En este mismo orden histórico se suscribe el Tratado Sino-Soviético de 1948 de Amistad y Cooperación, pacto que revistió un interés estratégico por parte de la potencia soviética y de carácter económico y de seguridad por el lado de Finlandia por la dependencia que existía.

Este pacto obligó a Finlandia a establecer una postura de país neutral, dada la rivalidad entre las superpotencias de desatarse una confrontación armada entre el bloque occidental, Estados Unidos, Alemania y la Unión Soviética, lo cual se traducía en una situación de amenaza.

A partir de 1991, con el desmembramiento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el “statu quo” de países neutrales, asumido en tratados, quedó sin efecto jurídico (“Sine iuris efectus”) para las partes, por extinción del sujeto internacional, y por ende causa de nulidad y de denuncia del mismo.

La ubicación geográfica de Finlandia es un punto estratégico para la Federación Rusa en la ruta terrestre y marítima del mar Báltico y del Ártico, ya que Finlandia comparte una larga frontera terrestre y corredor marítimo (1.340 km), incluyendo regiones y ciudades fronterizas importantes, como Karelia y San Petersburgo.

La adhesión de Finlandia a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), podría motivar tensión permanente a la Federación Rusa en sus áreas de influencias marítimas del mar Báltico y mar Negro, ya que países miembros del tratado, como Bulgaria, Rumania y Turquía, limitan con este último corredor marítimo.

Una reacción rusa a corto plazo no se prevé, ya que la ocupación de Ucrania no le permitirá aventurarse en otro conflicto que le demandaría recursos económicos para financiar otra operación militar. Asimismo, requeriría del apoyo de países aliados fuertes en la región, como China o Turquía, que, a excepción de Bielorrusia, no arriesgarían exponer su imparcialidad.

Frente a un eventual acto de agresión en contra de Finlandia ésta podrá invocar los artículos 4 y 5 del Tratado del Atlántico Norte y el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, ya que se estarían violando principios básicos del Derecho Internacional Público.

La decisión soberana de Finlandia de adherirse a la OTAN ha sido refrendada por casi el 80 % de los finlandeses y el Parlamento que lo aprobó, con una elección mayoritaria de 184 votos a favor y 7 en contra.

En este escenario nuevos actores internacionales aspiran a la consecución de espacios y zonas de influencia para el desarrollo de sus intereses económicos y estratégicos. Un nuevo orden mundial requiere de la configuración de nuevas alianzas y el fortalecimiento de las ya existentes.

Abogado y licenciado en Relaciones Internacionales.