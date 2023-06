Diseño de nuestras ciudades

La forma urbana

La morfología urbana definida en términos de organización, configuración y las características formales de la ciudad, tales como la trama, la manzana, la calle, el cruce y los espacios abiertos, introduce el tema urbano desde el análisis al diseño. Otro concepto, vinculado a la trama urbana, es la base que produce la forma de la ciudad, allí la conformación de la manzana (sus espacios públicos y privados) y la continuidad de la calle, revelan la configuración del espacio público como una totalidad.

La forma urbana es la manzana, a ella pertenece el tejido urbano, que es la unidad básica de la trama, y es el elemento indispensable de la estructuración de la ciudad. Es aquí, en el trazado o el plano vertical, donde ocurre la parcelación y subdivisión del suelo en público o privado. La tipología de la manzana urbana muestra dimensiones, formas, edificaciones, patios, áreas verdes. Nos cuenta una historia urbana de la ciudad.

Del urbanismo táctico hacia el diseño urbano arquitectónico

El urbanismo táctico es una visión en la planificación de los espacios, con un coste bajo, pequeña escala, ejecución rápida y la participación ciudadana. Va a tener varios nombres desde la posición filosófica, la duración de la intervención y va a depender de quien realiza la acción; si es una institución o por activistas, el concepto puede recibir nombres como: urbanismo emergente, urbanismo de guerrilla, urbanismo “punk”, urbanismo participativo, urbanismo precario, urbanismo de abajo-arriba, prototipado urbano o planificar haciendo.

Todo proceso de ordenamiento, implica un proceso de diseño. El diseño arquitectónico va desde intervenciones efímeras y portátiles, como pintura o mobiliario urbano, para marcar el nuevo uso de ese espacio sin la alteración de la infraestructura.

El proceso de diseño arquitectónico

Uno de los primeros en vincular el proceso de diseño a una escala de ciudad, fue el arquitecto y profesor de la Universidad de los Andes, Juan de Dios Salas (1995), quien plantea un proceso teórico conceptual en su obra “La ciudad de los objetos y la ciudad de los sentimientos”. El modelo plantea el proceso a partir de la forma urbana, utilizando la geometría en donde se realiza operaciones utilizando la proporción, la escala, la simetría, el equilibrio, el ritmo, morfología existente. Un segundo modelo de diseño, que parte de la imagen urbana, desde el aspecto perceptual, haciendo énfasis en el diseño de sus cualidades ambientales. El ritmo a partir de colores, texturas, significado de los objetos, paisajismo que permite realizar un proceso de diseño en el espacio urbano. En otro aspecto, se integran las fachadas existentes, el mobiliario urbano existente y diseño de pavimentos, que se incluye rodaduras y aceras.

Es lamentable que solo se aprecie en los municipios de la República de Panamá, a través de sus direcciones de Obras y Construcciones o direcciones de Ingeniería, que solo se ve el proyecto en particular y no se integra con la manzana, el distrito, la ciudad. Las aprobaciones de anteproyectos deben tomar en cuenta la integración, la morfología y el lenguaje de la ciudad. No solo la ciudad es “skyline” o barrios marginales. Se debe buscar que la ciudad sea un atractivo turístico, un lugar que integre a todos los residentes de la ciudad.

Arquitecto y profesor.