El tiempo me dio la razón

La vida sindical me ha generado muchas experiencias desde que, siendo joven, ingresé en 1965 como trabajador del naciente Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), que operaba la red eléctrica en lugares remotos, donde la empresa privada, Fuerza y Luz, no llegaba. Fui despedido cinco veces, todas de forma injustificada, perseguido políticamente por dos Gobiernos, en dictadura y en democracia. En todas y en cada una de esas persecuciones, logré que la justicia ordenara mi reintegro y la restitución de mis salarios caídos.

Hago este repaso inicial sobre todo para quienes piensan que la vida sindical es fácil y sencilla, cuando es todo lo contrario, porque uno se enfrenta a intereses económicos de las empresas, que son mucho más grandes de lo que uno mismo pudiera imaginar. En esa lucha contra intereses, puede ocurrir una no muy extraña circunstancia: que compañeros sindicalistas, que uno piensa se encuentran en la misma lucha que uno, en realidad están al servicio de sus propios intereses, buscando lucrar de la actividad sindical.

De esto pude percatarme en estos dos periodos en los cuales los trabajadores me eligieron para representarlos en la Secretaría General de Sitiespa, una de las organizaciones sindicales con más tiempo de lucha y una de las pocas que representa a trabajadores de múltiples empresas de una misma industria.

Un ejemplo de esto sucedió en 2018, cuando observé que el abogado Luis Chifundo, hermano de quien funge todavía como secretario de Defensa, venía cobrando altos emolumentos en concepto de asesoría y representación legal del sindicato en los tribunales laborales, penales y civiles. Entonces ordené hacer un áudito que arrojó como resultado algo que no podía permitir que continuara ocurriendo: el abogado Chifundo había cobrado más de un cuarto de millón de dólares y en muchos casos, ni siquiera había iniciado la acción legal para la cual se le contrató o perdía los casos por no presentarse a defender a los trabajadores.

Hice lo que mi conciencia creía correcto. Suspendimos la relación que manteníamos con el abogado Chifundo, lo que generó una reacción violenta y personal de parte de su hermano, secretario de Defensa, y allí arrancó un episodio en el que se estuvieron generando titulares falsos en mi contra, puesto que, mirando sus propios intereses, el señor de marras se alió con las fuerzas oscuras que controlan la estatal Etesa y otros directivos que tenían instrucciones “de arriba” de tomarse el sindicato a toda costa, para judicializar con falsas acusaciones a mi persona y a la vez, difundir en los medios de comunicación una campaña difamatoria en mi contra.

Parecía irles bien a estos señores, hasta que comenzamos a enfrentarlos en los tribunales y en los medios de comunicación. Y toda su maraña de mentiras, una a una fue cayendo. La primera mentira en caer fue que mi persona y el secretario de Finanzas nos habíamos robado “dos mil dólares” del fondo del sindicato, que supera los tres millones de dólares. La Fiscalía mandó a archivar la acusación promovida por “los Chifundo” por ausencia de dolo. Explico por qué: si bien es cierto que estando hospitalizado y urgido de poder pagar las cuentas hospitalarias que no me cubría mi seguro médico privado (deducible) solicité un adelanto de mis prestaciones, las cuales cancelé, no había dolo alguno en esa situación, tan corriente como cuando un trabajador pide a su empleador un adelanto de su quincena para cubrir una urgencia. Y encima, lo paga. ¿Cuál era el delito?

La segunda situación se ha dado más reciente. No nos quedamos de brazos cruzados con lo ocurrido con el abogado Chifundo. Presentamos su caso ante el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados. Esta alta instancia abogadil estudió por varios meses las muchas pruebas que aportamos para demostrar la falta de ética profesional y otras faltas cometidas por el abogado Chifundo, dando como resultado la reciente recomendación y envío de las pruebas a la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, en donde, de coincidir los magistrados en la recomendación hecha por el Colegio de Abogados, este licenciado se estaría despidiendo de la práctica profesional del Derecho y abriría la posibilidad de que tenga que regresar los dineros obtenidos de nuestro sindicato como servicios profesionales.

No nos sentimos ni victoriosos ni revanchistas. Solo hemos encontrado en la justicia la respuesta para desenmascarar a quienes todos estos años se han dedicado a calumniarnos e indisponernos ante los trabajadores y conspirar bajo la protección de los poderosos intereses políticos que se escudan en cargos administrativos dentro de las empresas eléctricas estatales.

Ante todo, este largo viaje de actividad sindical, me ha llenado también de satisfacciones. En el 2014 encontramos un sindicato casi quebrado, en números rojos, con sus instalaciones en deterioro y un bajo ánimo y confianza entre los compañeros trabajadores. Hoy, cuando mi periodo está próximo a terminar, dejo un sindicato con sus finanzas saneadas; con fondos en el banco; con unas instalaciones totalmente renovadas y el ánimo de nuestros trabajadores en lo más alto, porque hemos sido capaces de lograr convenios colectivos favorables para ellos, como lo han sido las concluidas negociaciones con las empresas ENSA, Celsia y ENSA Servicios, una nueva empresa que hasta este momento no tenía a sus trabajadores cubiertos con algunos beneficios que se lograron en este nuevo convenio colectivo de trabajo.

Secretario general de Sitiespa.