A raíz de la entrada en vigor de la Ley 187 de 2 de diciembre de 2020, y la cual en su última fase adopta la consigna de la eliminación de los carrizos plásticos, porque le hacen un daño al medio ambiente, el país se sintió que podía caminar con miras a tener un país sano, autosostenible y amigable con los recursos naturales, los océanos y sobre todo con las futuras generaciones. Esta Ley nació de las manos del Gobierno del taburete actual, con el eslogan, lapidario, “sin carrizo, por favor”.

Pero es precisamente este Gobierno, que, por medio de su partido o brazo político, el PRD, nos trae proyectos mineros y concesiones que dañan el ecosistema, que atentan contra la dignidad del país, siendo la bandera precisamente de un Carrizo. Un carrizo, como diría Rubén Blades, “de esos que veo por ahí, con la peinilla en la mano y cara de yo no fui, que no tiene tema de conversación”. Que siente que, porque fue impuesto de a dedo como vicepresidente, tiene la experiencia, madurez, militancia y experiencia, por encima de los miles de miembros del PRD, con militancia comprobada, que mientras otros PRD cogobernaban en Gobiernos anteriores desde la Asamblea, ellos se la zurraban y se la siguen zurrando hoy en día.

Envalentonado por estar acuerpado por figuras desgastadas, que él mismo rechazó en su momento, cuando tímido y temeroso les rehuyó a las elecciones internas del PRD para la Presidencia y Secretaria General. Siente en sus odios ese canto de sirena que políticos tradicionales se saben de memoria, para controlar a los “dirigentes” y así satisfacer sus apetitos comerciales y personales. Hacen del clientelismo su base política, apelando a la necesidad y al hambre de la población y en ese mundillo sumergen al Carrizo, con el cual succionan los recursos del Estado.

“Sin Carrizo, por favor”, grita uno desde la otra acera del PRD, mandándole un mensaje claro y contundente, con un rechazo a su candidatura presidencial. Más de 52 % de quienes se tomaron la molestia de votar, lo hicieron en contra o se abstuvieron de endosarle el apoyo. Y los % son claros, pues algunos quieren matizar el resultado, excluyendo los votos nulos y blancos, del conteo, para, sobre la base de votos computados, ubicarlo por encima del 52 %, con lo cual aún queda lejos del porcentaje de Cortizo, que con 164 mil inscritos menos, sacó más votos.

Con los resultados finales de aquella primaria, ese Carrizo le sirvió de telescopio, para darse cuenta de lo cual y tan lejos está de ser una alternativa en este país, para romper con la idiosincrasia del panameño, de que el mismo partido no repite. Por más que sus nuevos compinches le digan “ni un paso atrás”, el mensaje de la membresía fue contundente, no creemos en ti. Pues, simplemente desde una oficina refrigerada por tres (3) años no se gobierna un país, ni se afronta los verdaderos problemas y, dos meses de morisquetas no te transforman en estadista.

Apelar al uso de los recursos del Estado, por medio del fondeo a Juntas Comunales afines y otras de las que se venden o alquilan en cada elección, provoca más rechazo en el país. Pues, mientras Carrizo se paseaba en estos meses, el Oncológico, el Idaan, las escuelas y la falta de medicina cabalgaban sobre la necesidad, esperanza y fe de este pueblo. El nivel de deuda pública le explota en la cara, ante cualquier justificación de Carrizo de los planes solidarios (paternalistas), con los cuales tienen hipotecada hasta la miseria de este pueblo. La pandemia era una obligación de cualquier Gobierno afrontarla, pero aquí Carrizo se la abroga, como si hubiese sido de su bolsillo que salieran los dineros para las compras directas, de las cuales aún no sabemos el costo total. Incluso todavía andamos con resabios del estado de urgencia.

Hoy, los miembros decentes del PRD y los miles de panameños que quieren mejores días, saben que les llegó la hora del pase de factura. Unos hicieron y mandaron el primer mensaje en las primarias del pasado 11 de junio y el 5 de mayo de 2024, a voz tendida, dirán: “Sin Carrizo, por favor”. Pues, sin ser ave de mal agüero, el PRD como organización, sufrirá la peor derrota electoral de los tiempos modernos, casi igualando a la del panameñismo en las elecciones pasadas. Así veo las cosas y así las cuento.

Abogado