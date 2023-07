Diferencias y mitos del disco duro de tu equipo

El disco duro es un dispositivo de almacenamiento donde reside normalmente el sistema operativo, la información se anida en la superficie de unos platos metálicos, los cuales están encerrados en una carcasa, contiene partes mecánicas y electrónicas, su sistema de grabación es de forma magnética y digital, el acceso a la información es aleatorio. Los discos antiguos se llaman HDD (dispositivo de almacenamiento de datos no volátil).

Actualmente, escuchamos a muchas personas hablar sobre los discos SSD (dispositivos o unidad de estado sólido), no sería correcto llamarlos así, ya que físicamente no hay disco ni cabezas ni nada que gire o se mueva, estos discos están basados en la misma tecnología que las memorias flash, este tipo de memorias incorpora un interfaz SATA, lo que hace que sea compatible con este tipo de dispositivos, lo cual se puede sustituir por otro conector de la placa madre utilizando los mismos cables.

Hay ciertos mitos con respecto a los discos duros, queremos aclarar que estos mitos dependen del disco duro que tenga su equipo.

Mito N.° 1. Al formatear el disco duro hacemos que este vaya más rápido.

Lo que hace que nuestro disco funcione más rápido es la instalación desde cero del sistema operativo, en muchas ocasiones nos resulta más efectivo y operativo desfragmentar el disco duro.

Mito N.° 2. Si usted descarga archivos e información de Internet le reducirá el tiempo de vida al disco.

No es significativo el desgaste de grabar información, porque el disco siempre está en funcionamiento.

Mito N.º 3. El disco tiene sectores dañados por aterrizaje de agujas.

Lo normal es que el número de sectores dañados aumente por el uso del disco.

Mito N.° 4. El formateo reduce la vida útil.

No hay peligro de que se dañe el disco, porque las cabezas de lectura - escritura no están en contacto con la superficie del plato.

Mito N.° 5. El desfragmentar el disco daña el cabezal.

Cuando usted desfragmenta un disco provoca un beneficio en discos HDD, porque la información estará contigua. En los SSD no se desfragmentan, no es clave para el rendimiento. En los discos SSD, no funciona así, pues acceden a la información mediante “software” y no mediante “hardware”, como sí ocurre en los HDD, pues lo hacen mediante una aguja.

Mito N.° 6. Los cortes de luz producen daños en los sectores. (Este mito es a medias). Los discos antiguos (HDD) no cuentan con el sistema antiapagones, pero los discos modernos (SSD) sí cuentan con esta protección.

Encontramos ciertas diferencias entre los SSD y HDD, una de esas grandes diferencias está en la capacidad; el SSD tiene una capacidad entre 256 GB a 4TB, mientras que el HDD oscila entre 1 a 24TB.

Los discos SSD tienen un menor consumo que los HDD, mientras que los HDD son más económicos.

La fragmentación se puede dar en los HDD, pero los SSD no tienen fragmentación.

Al tener partes móviles, los HDD son mucho más ruidosos y provocan leves vibraciones.

En cuanto a la durabilidad de los discos, las celdas de los SSD pueden reescribirse un número limitado de veces, los HDD cuentan con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos.

El arranque en el sistema operativo de un HDD demora 16 segundos, mientras un SSD demora siete (7) segundos.

La transferencia de datos se da en los SSD de 200 a 550 MB/s, la de los discos HDD tarda entre 50 a 150 MB/s.

El SSD no se ve afectado por el magnetismo, mientras que en el HDD el magnetismo puede eliminar datos.

Una de las ventajas de los SSD frente a los HDD en durabilidad es que tiene una mayor tasa de fallos.

Después de conocer los mitos y las características más importantes, te preguntas “¿qué disco debo elegir?”.

Si deseas un ordenador más rápido, la opción es un SSD, pero, si necesitas mayor almacenamiento y no cuentas con suficiente dinero, la opción es un HDD.

En la mayoría de los casos resulta conveniente combinar ambos tipos de disco duro, un SSD como disco principal (para el sistema operativo) y un HDD como disco secundario, cuando los equipos son “desktop” para los datos.

Para una laptop, se recomiendan discos SSD en lugar de los HDD, por la velocidad, durabilidad, velocidad en el arranque y la velocidad en la transferencia de datos.

Ingeniera en Sistemas Computacionales, docente F.I.E.C., C.R.U. Los Santos.