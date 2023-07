La problemática de la 'basura'

El problema de la mal llamada “basura” debe abordarse como un proyecto de ingeniería sanitaria, reconociendo que va más allá de un simple problema logístico o político. Si bien se requiere voluntad política para resolverlo y la logística es parte integral del proyecto, es importante entender que hay muchos aspectos involucrados en la solución.

Es evidente que los desechos sólidos representan un problema de salud pública que requiere una atención inmediata. En el corto plazo, no podemos hacer más que recolectar eficientemente los desechos sólidos y disponer de ellos en rellenos sanitarios adecuados. No hay otra alternativa. La recolección debe realizarse de manera efectiva, considerando la urgencia, la necesidad y la importancia de evitar un potencial desastre en la salud pública. Por supuesto, esto no significa que debamos descuidar los costos asociados.

Al igual que el saneamiento de la bahía, el manejo de los desechos sólidos, incluyendo su recolección, disposición, tratamiento y aprovechamiento, debe ser diseñado por empresas con experiencia en esta disciplina de la ingeniería. Esto no se puede lograr de la noche a la mañana, por lo que se considera una solución a mediano plazo. Lamentablemente, estamos rezagados en este aspecto y todos conocemos las razones detrás de ello. Panamá merece tener un sistema de gestión de desechos sólidos de primer nivel, tanto en diseño como en ejecución.

En mi opinión, la Autoridad de Aseo debería desempeñar únicamente el papel de administradora de contratos, actuando como contraparte en el diseño y la operación del sistema.

El tratamiento de los desechos sólidos puede llegar a ser autosostenible e incluso generar ganancias en el futuro. Sin embargo, esto requiere una implementación adecuada, comenzando por la educación en las escuelas sobre la separación de los desechos y extendiéndose a los hogares y comercios. En este punto los medios de comunicación podrían apoyar con campañas masivas de orientación a la ciudadanía. En cuanto a la recolección, en un sistema moderno de tratamiento de desechos sólidos no se espera que se pague por sí misma y por ello debe existir una tarifa determinada. Pero, el tratamiento y la disposición final puede concesionarse, sin que le cueste al Estado ni a los contribuyentes. A largo plazo, el objetivo sería que solo los desechos orgánicos requieran tratamiento.

Implementar un proyecto de manejo de desechos sólidos de primer nivel podría ser más factible inicialmente en una ciudad o pueblo pequeño. El tiempo necesario para el diseño e implementación sería menor y se podrían obtener parámetros de evaluación que ayuden en proyectos a mayor escala. Además, educar a la comunidad, comenzando en las escuelas, sería más sencillo en este contexto. Por todo lo expuesto, la gestión de desechos sólidos a nivel nacional debe ser considerada un proyecto de Estado y un problema generalizado que debe ser abordado con determinación. Así como fueron abordados con éxito el tercer juego de esclusas y el saneamiento de la bahía.

Ingeniero civil.