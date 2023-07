¿Qué es el blanqueo de capitales, y por qué afecta a los ciudadanos honestos?

A pesar de que el delito de blanqueo de capitales es relacionado con listas negras para el país o que se trata de un delito relacionado con drogas o cualquier otra elucubración que pueda concurrir a la mente del ciudadano _lo cual no está alejado de la realidad_, no obstante, este delito es mucho más complejo de lo que se puedan suponer y sí afecta directamente a cada trabajador, empresario grande o pequeño, emprendedor y personas con escasos recursos, que sea honesto.

Para entrar en contexto, es importante saber un poco de sus antecedentes, el término “lavado de dinero” nace en el XX con el famoso mafioso Al Capone, que utilizaba una cadena de lavanderías automáticas para justificar el dinero o bienes procedentes de sus actividades ilícitas; para explicarlo de manera sencilla, para que haya “blanqueo de capitales”, lo que se conocía antes como “lavado de dinero”, se requiere que exista un delito previo a esa actividad que puede ser dinero proveniente de corrupción, robo, secuestro, extorsión, tráfico de migrantes, explotación sexual, derecho de autor, trata de personas, pandillerismo, drogas, etc., el producto de estas actividades delictivas da frutos, mayormente si se trata de drogas, dinero en efectivo, pero también pueden ser bienes o cualquier tipo de recursos financieros.

En el blanqueo de capitales, la necesidad más grande del delincuente es ocultar, disfrazar o disimular el origen ilícito de los dineros, así que para ello tiene que ser muy hábil, invierten en empresas fachadas, ofrecen invertir en negocios lícitos, pero que tal vez sus dueños estén pasando dificultades de liquidez, se crean empresas supuestamente “prosperas”, pero que las sumas que generan no son acordes con la actividad desarrollada; pueden ser muchas las variables.

Un punto que no se puede dejar pasar por alto es que una persona que reciba, deposite, negocie, transfiera o convierta dinero, títulos, valores, bienes u otros recursos financieros, previendo razonablemente que procede de actividades relacionadas con actividades ilícitas, ya comete el delito de blanqueo, ya que, a pesar de que no haya participado en el delito de corrupción, drogas, trafico de migrantes, etc., presta de alguna forma colaboración para que el blanqueo se materialice, teniendo responsabilidad.

Un ejemplo para escenificar, que una persona pueda prever de manera razonable qué dineros no tienen procedencia lícita, es tener una abarrotería frente a su casa, la que sólo vende huevos, leche y pan, pero al final de la semana el dueño de la abarrotería le solicita a su vecino que deposite en su cuenta bancaria la suma de B/.50 000 balboas, ya que él no mantiene cuenta en el banco, este vecino puede prever que vendiendo esos tres productos y por el flujo de clientes es casi imposible obtener dicha suma.

Ahora bien, ¿cómo se afecta directamente a cada ciudadano?, es simple, todo absolutamente todo se incrementa en precios, un trabajador o una pequeña empresa tienen recursos limitados, con lo cual no pueden darse el lujo de despilfarrar dinero o hacer gastos banales, contrario al dedicado a actividades ilícitas, quien, al recibir un flujo enorme de dinero, puede comprar por elevadas sumas toda clase de bienes sin reparo y sin ni siquiera valerlo en muchas ocasiones, provocando entonces el incremento de precios, al existir aparentemente una demanda de la necesidad de tales productos; haciéndose cada vez más inaccesibles para la mayoría ciertos bienes y servicios, encarecidos. Pero aparejado a esto también incide en el incremento de la delincuencia organizada, captando jóvenes y adultos con valores cimentados en el consumismo, que participan directa e indirectamente.

El delito de blanqueo de capitales tiene penas de 5 a 12 años de prisión, siendo un flagelo para la sociedad moderna.

Doctora en Derecho con orientación en Derecho Procesal Penal y jueza de garantías.