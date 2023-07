El reto de la 'Salud para todos'

“Los cambios demográficos y epidemiológicos nos exigen tomar las decisiones necesarias para que la salud de los panameños no decaiga, y sea más bien un impulsor de desarrollo económico y social”

El sistema de salud de Panamá es un ejemplo en la región; según la Organización Panamericana de la Salud, es el quinto país que más aporta del producto interno bruto y está por encima del promedio de 4.4 % del gasto público de América Latina. Sin embargo, la pandemia de la COVID afectó la capacidad de respuesta y evidenció las barreras de acceso a los sistemas sanitarios.

Gracias a sus características económicas y sociodemográficas, Panamá es el país indicado para convertirse en un hub farmacéutico que impulse la investigación y desarrollo en el país, aportando no solo el conocimiento que permitirá mejorar la vida de miles de panameños, sino nuevas oportunidades de empleo y desarrollo económico; pero para lograrlo es necesario tener como punto de partida la implementación y la mejora de los sistemas presupuestarios que garanticen la utilización efectiva de los recursos públicos.

Actualmente, el estado financiero del sistema estatal de salud panameño se encuentra afectado por la excesiva burocracia, los mecanismos de compras duplicados que limitan el acceso a la innovación, y la falta de políticas nacionales que planifiquen el uso y gasto de recursos de forma más efectiva.

Estas áreas de mejora han sido señaladas en múltiples ocasiones por las mesas intersectoriales y diversos estudios, como recientemente los presentados por las firmas consultoras Sanigest Internacional y Wifor Institute para Fedefarma, y que concluyeron que estas mejoras en el sector impactarán positivamente la situación socioeconómica individual y global de la población.

De ahí la necesidad de aumentar la inversión en salud y mejorar la gestión de los presupuestos para garantizar progresos en tratamientos médicos, prevención de enfermedades, mayor productividad y mejoría en la calidad de vida.

Ante este panorama, hacemos un llamado al sector privado y a las organizaciones no gubernamentales, para que no perdamos la oportunidad de seguir trabajando de manera colaborativa con las entidades de salud. Los cambios demográficos y epidemiológicos nos exigen tomar las decisiones necesarias para que la salud de los panameños no decaiga, y sea más bien un impulsor de desarrollo económico y social.

Directora ejecutiva de la Federación Centroamericana y del Caribe de Laboratorios Farmacéuticos (Fedefarma).