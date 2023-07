La dirigencia política y muchos medios periodísticos, no tienen otra forma de comunicar más que sacando lo peor de la sociedad. Y los problemas del país son muchos, más Panamá está en una posición cimera comparada con nuestros vecinos del norte y el sur. Y es que en crecimiento económico lideramos incluso a varios países desarrollados. Nuestra seguridad no es la mejor, pero es muchísimo mejor que la nuestros vecinos. Se pueden decir muchas cosas buenas, pero ese tampoco es el objetivo de las comparaciones. Nuestros críticos periodísticos o nuestros políticos, deben centrarse en cómo Panamá, con una posición geográfica privilegiada, con un Canal que le sirve al mundo y con una conexión internacional envidiable, no está más allá de dónde está. ¿Qué ha fallado? ¿Por qué nos hemos conformado solo con un gran crecimiento? El PIB nominal de 2009 estaba en 24 mil millones de dólares, en el 2014 subió a 36 mil millones de dólares, en 2019 a 43 mil millones de dólares y en 2022 en 76 mil 500 millones. Pero no debemos conformarnos con que el PIB nominal del actual quinquenio termine doblando el PIB nominal que dejó el quinquenio de Varela. Debemos aspirar a que Panamá alcance un PIB nominal que supere los 200 mil millones de dólares, pero discutiendo sobre las tonterías que discuten nuestros políticos y algunos medios periodísticos es atentar contra el bienestar de nuestra propia sociedad. ¡Así de simple!