“La aflicción de los aspirantes a guardias que cayeron enfermos, es por saña cometida con estos jóvenes y no porque sean “ñañecos”.”

Ahora sí, compa. “No cabemos y se nos parió la abuela”, pues el Instituto Superior Aeronaval de Panamá tiene en sus filas a un militar muy parecido a Yeugeny Prigozhim en cuanto a la tozudez. Por su culpa siete cadetes han sido hospitalizados en Colón por severa rabdomíolisis (cuando se forzan los músculos demasiado, hasta que orinas sangre color café).

En Panamá somos muy copiones de vainas tanto buenas como malas y no me extrañaría que el milico separado (ojalá que no lo boten para que sea director del nuevo Inst. Bukelón, que pronto será inaugurado en nuestro país para controlar las 240 pandillas).

Yo le ruego a DS que al reincorporarse al forzudo militar al instituto superior aeronaval de Panamá, no se lo ocurra imitar a Yeugeny Prigozhim más, y menos como chef de cocina de Putin, que al igual que la policía de la Noriegada obligaba a los inexpertos con ánimos de ser policías a tomar sopas de jabón, a comer después de dos días sin bocado dos platos de guacho de frijoles con rabitos de ratón, lo mismo que suculentas pechugas de gallote.

No solo existe en este planeta un duendecito mercenario, asesino y bocón como Prigozim y pueda que al panameño militar solo se le haya pasado la mano en pollo, como decía el finado Moyo Icaza. A lo mejor es buena persona, como muchos militares, especialmente uno jubilado que yo conozco, que le apodan Tencho Tanqueta. Cuando la terrible invasión gringa de 1989, Tencho era cabo de las Fuerzas de Defensa, pero desde los dos años aprendió mucha mecánica en los ingenios coclesanos, por eso y sin problema alguno se cogió una tanqueta gringa y se paseó con ella en alta velocidad tres días por los pretiles del Guacamaya y hasta faroleo en las cordilleras de Marta y ventorrillo, hasta que se aburrió y se vio en peligro y dejó esa maquinaria en el monte.

Y miren cómo es la vida que yo voy a votar por Tencho Tanqueta para REPRESENTANTE DEL POTRERO, pues es de los independientes, muy trabajador y voluntarioso, que, cuando el majestuoso río Grande se sale de sus cauces, salva borrachos, caballos, perros, sapos, culebras y ranas.

Economista, escritor costumbrista.