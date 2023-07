La doble realidad en 'Urdimbres', de Jaramillo Levi

La metaliteratura es en sí un desdoblamiento en dos realidades, pues un hombre físico, sujeto de derechos y obligaciones en el ordenamiento constitucional de cada país, se resuelve en un personaje de ficción, aquejado de los mismos males que su “progenitor”, es decir, las heridas literarias. Por ello, las referencias metaliterarias son constantes en “Urdimbres” (Ediciones Azimut, Málaga, 2023), del panameño Enrique Jaramillo Levi, cuyo título se toma de uno de los relatos en este libro contenidos, pero también se habla de ello en “Cierre”, cuando se considera que la literatura es “una mínima urdimbre, que, en más de un sentido, se gesta a sí misma”.

Y quizá sea en “La puerta que no quise cerrar” (pp. 63-76), uno de los textos más largos del libro que nos ocupa, donde con mayor claridad se aprecia esa fuerza generatriz de la literatura que va creando –sí, creando, como pequeños dioses, según reclamaba Huidobro a los poetas- sus propios mundos, recurriendo a la fantasía o, simplemente, recurriendo a la imaginación de nuevas vivencias, tan reales, puesto que ocurren en la mente del creador, que las experiencias reales en sentido estricto.

No renuncia “Urdimbres” a ofrecer consejos a los escritores, como sucede en “Lo visible y lo invisible” (pp. 122 – 125) o quizá más explícitamente en “Algo es algo”: “Lo que al principio era solo duda e incertidumbre, ahora es un conglomerado de palabras que, quiérase o no, significan” (p. 159). Pero hay también muestras implícitas de buena literatura para quienes sepan degustarlas, como es el cambio constante de la voz narradora, lo cual ahonda en esa doble realidad tan del gusto de Jaramillo Levi y de la que venimos hablando en estos párrafos. Así, en “Las vueltas que da la vida” el cambio de secuencia implica un cambio de la primera (“me alejo”) a la segunda persona del singular (“el día que al regresar de tu trabajo encontraste tu puerta entreabierta”, p. 156); e incluso, por poner solo dos ejemplos dentro de un fecundo muestrario, el paso de la primera a la tercera persona del plural en “Juntos”, donde el penúltimo párrafo empieza: “Sin habérnoslo propuesto y casi sin darnos cuenta poco a poco reemprendimos las bondades de compartir”; mientras que el párrafo siguiente lo hace de esta manera: “Pasaron los días, las semanas, los meses. Ya casi no salían” (p. 110).

Y quiero cerrar estos párrafos dedicados a la metaliteratura, dentro de un contexto de doble realidad, mencionando el que, para mi gusto, es el mejor relato del libro, “Ocurriéndole” (pp. 106 – 107), dado que sobre este planteamiento de la literatura dentro de la literatura, Jaramillo Levi va un paso y se resuelve todo para mayor gloria de la fantasía, que no ha necesitado recurrir al terror para manifestarse, pues Will, un escritor de raza blanca, es descubierto amnésico en un parque exhibiendo rasgos nórdicos, pero piel negra: “fusión perfecta de dos razas sin explicación alguna” (p. 107). Creo con toda sinceridad que Julio Cortázar hubiera firmado un relato con estas características.

Por supuesto que la situación social y política de Panamá no escapan a la aguda observación de Jaramillo Levi y, de hecho, el título del libro es el de un relato donde se narra el ascenso a la Presidencia del país de un oscuro personajillo, o la invasión gringa para capturar a Noriega o, al menos, esa fue la excusa oficial. Y el erotismo, tan presente en toda la obra de nuestro autor no podía faltar a su cita con “Urdimbres”: “ese dar y recibir placer a diario en un proceso de permanente estimulación” (p. 177), dentro de un relato, “Teticas”, que reclama la realidad de la ficción, muy en sintonía de lo que estamos aquí defendiendo: “lo que en la escritura acontecía era absolutamente real”. Así como la presencia de la ufología en diferentes momentos del libro, presencia de ovnis que conecta con una experiencia vivida por el autor y que no puede sorprendernos demasiado cuando habitamos en una realidad cuantificable o, al menos, digitalizable, donde incluso los sentimientos más abstractos pueden concretarse en una cadena de ceros y unos, una cadena muy larga, desde luego, larguísima, pero no infinita.

Pero todo lo anterior se envuelve dentro del fuerte protagonismo del yo que impera en todo el libro, que, por cierto, finaliza precisamente con esa palabra: “En este cierre, para bien o para mal, la escritura soy yo”. No hallará aquí el lector, por lo tanto, descripciones objetivas de lugares, objetos o personas, según suele ser seña de identidad en la narrativa, ni un contexto físico donde ocurran los hechos: todos los relatos contenidos en “Urdimbres” se ambientan en el alma de Enrique Jaramillo Levi, que de ese modo alcanza la cuadratura del círculo que da título a uno de los cuentos incluidos en esta obra, pues convierte la poesía en narración o la esta en poesía, que realmente da igual el orden…

Español, filólogo, editor en Málaga del libro comentado.