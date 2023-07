¡Auxilio! Me muero..., ¿quién podrá salvarme?, Artes y Oficios

Apertura

Viene a la mente el tema del “Acto” y “Potencia”, desde la óptica de Aristóteles, en donde dice, acto, es lo que se da, en cambio potencia lo que se podría dar. “Para que una cosa cambie, debe concretar lo que, en su naturaleza, es posible” Y, esa posibilidad, es debido a:

• Causa formal: “Se trata de la causa específica del ente de que se trate, es decir, la propia de la especie. Es la esencia del objeto o del ser. Esta causa determina la segunda, la material”.

• Causa material: De que está hecha, la cosa.

• Causa eficiente: Agente que genera el cambio.

• Causa final, es el motivo del cambio.

En cambio, Hesíodo, veía la educación como una forma “holística de desarrollo”, ya que comprendía tres pilares, a saber: a) instrucción moral, b) adquisición de habilidades prácticas y, c) uso de la razón. Es el cambio del poder ser al ser, pero con la intermediación de un proceso sistémico causal.

Educación técnica y profesional

Recién, estaba en las cercanías del otrora glorioso Artes y Oficios, concretamente vis a vis de Faeco, saliendo de clases y veo una muchachada de “futuros artesanos” y comienza a funcionar un acto de reflexión sobre qué les espera a estos estudiantes, si miro de soslayo las ruinas del Melchor Lasso de la Vega y aparece la etiqueta mental de “antropología pedagógica”, en sentido si la infraestructura denota abandono, como será “inside”, donde se debería desarrollar el proceso educativo (aula). De terror, solo en simular tal situación; en donde “Colegio” era para cambiar al estudiante, sucede lo inverso, el estudiante está aupando al claustro, no como causa de cambio, una evolución, sino que vamos a una involución académica, por comisión u omisión.

Reto, a que hagan una visita a los predios del Artes y Oficios e indaguen con la comunidad de ese centro educativo y podrán constatar lo aseverado, en donde el discente no sabe el porqué de su estancia en ese colegio, más bien los veo como un “depósito curricular”, en donde te “preparan” para nada, pero estos no se sienten estafados, ya que desconocen la causa de su permanencia en dicho colegio. Si no sabes lo que quieres, cualquier resultado es correcto; o sea, “me brindas nada, yo estoy satisfecho, porque nada es lo que esperaba”.

“[...] hagan una visita a los predios del Artes y Oficios e indaguen con la comunidad de ese centro educativo [...], en donde el discente no sabe el porqué de su estancia en ese colegio, [...]”

Por otra parte, afecta “la poca valorización social sobre la formación y el trabajo técnico” (ILO, 2019). Resultado: que, para 2017, “En la opción profesional/técnica, de más de 49 000 estudiantes matriculados, solo alrededor de 12 000 lograban graduarse. Es decir, durante los tres años de los programas, un número importante abandona o no aprueba la educación media superior” (Formación Técnico Profesional Para el Desarrollo Empresarial en Panamá, ILO, 2019).

Qué se dice

La Educación y Formación Técnica y Profesional (EFTP) es esencial para la equidad, productividad y sostenibilidad de los países. Mejora el acceso igualitario a la educación, empleo, emprendimiento y trabajo digno. Fortalecer estos ámbitos contribuye al crecimiento inclusivo y sostenible en una era de cambio constante, según los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Esto se alinea con el llamado universal de acabar con la pobreza, proteger el planeta y garantizar paz y prosperidad para todos.

Lo que se sugiere

De los informes técnicos, a saber: a) Formación Técnico Profesional para el Desarrollo Empresarial (ILO, 2019) y, b) Educación y Formación Técnica y Profesional (Siteal, Unesco, 2022) se recomienda:

• Existen esfuerzos para mejorar la calidad de la formación a través de mecanismos de acreditación y programas de fortalecimiento docente.

• Se ha puesto énfasis en la inclusión de mujeres y poblaciones desfavorecidas, lo que ha resultado en un aumento de la participación femenina en la EFTP.

• Los desafíos comunes incluyen establecer criterios de calidad para la educación técnico-profesional en el nivel secundario.

• Es necesario fortalecer los mecanismos de articulación entre los ministerios de Educación y Trabajo.

• Se debe establecer un diálogo con los sectores productivos para alinear la EFTP con sus demandas y transformaciones.

• Es importante fortalecer los vínculos con el sector productivo a través de la participación de gremios empresariales y trabajadores.

• Se requiere una política robusta de formación de docentes de la EFTP.

• Existen esfuerzos para mejorar la calidad de la formación a través de mecanismos de acreditación y programas de fortalecimiento docente.

• Los desafíos comunes incluyen establecer criterios de calidad para la educación técnico-profesional en el nivel secundario.

• Es necesario fortalecer los mecanismos de articulación entre los ministerios de Educación y Trabajo.

• Se debe establecer un diálogo con los sectores productivos para alinear la EFTP con sus demandas y transformaciones.

• Es importante fortalecer los vínculos con el sector productivo a través de la participación de gremios empresariales y trabajadores.

• Se requiere una política robusta de formación de docentes de la EFTP.

• Se deben seguir implementando políticas de inclusión y equidad, abordando prácticas discriminatorias y barreras de género.

• La EFTP debe adaptarse a las demandas emergentes y los efectos de la migración y la desigualdad educativa causada por la pandemia.

• Establecer un Consejo Director dedicado a la formación técnica, llegar a acuerdos con asociaciones de empleadores, disponer de acceso continuo a datos actualizados sobre el mercado laboral, asegurar una financiación estable y diversificada, establecer un mecanismo independiente para la gobernanza y la rendición de cuentas, mejorar la conexión entre las opciones de formación, y brindar orientación y asesoramiento personalizado a los estudiantes.

• En relación al Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh), fortalecer su vínculo con las empresas y adaptarse a las demandas del mercado laboral.

Causa eficiente

El agente de cambio y quien podría salvar al ARTES Y OFICIOS, sería el establecimiento, como un plan piloto, del Consejo Director.

Profesor titular en la Universidad de Panama.