La exportación de cucurbitáceas: melón, sandía y zapallo

“[...] le pregunté a un reconocido profesional del agro costarricense: “¿Por qué ustedes han desarrollado tanto la agricultura y nosotros no?”. Inmediatamente me respondió: “PORQUE NO TENEMOS CANAL”.”

Los Estados Unidos, en 1983, con el ánimo de ayudar la economía de sus países vecinos instituyó: la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (CBI), una acción comercial que comenzó con la aprobación de la Ley de Recuperación Económica de la Cuenca del Caribe (CBERA) de 1983. Contemplaba dicha ley la apertura del mercado de EUA, a todos nuestros rubros agrícolas a cero aranceles. Para aprovechar esa ventaja se promovió el cultivo de frutas de temporada; melones y sandías para la ventana invernal, que nos permite a los países tropicales ese mercado de enero a abril, cuando no hay producción local de esas frutas de temporada por ellos. Por la tradición de los cultivos de melón y sandías para el consumo local que se daban en las provincias centrales, fue de ahí el origen de los primeros contenedores enviados a Estados Unidos.

El empresario peruano dueño de Agrofut, S. A., Manuel Aito (q. e. p. d.), fue determinante para el establecimiento y modernización del cultivo de las cucurbitáceas en nuestro país. Después otras empresas, como Frutexpo, S. A., representada por el ingeniero Ariel Barneth Herrera, con tecnología generada en República Dominicana, Ramafrut de España, Lindeman Produce, Inc. de California, EUA. Los pequeños y medianos productores se organizaron en empresas cooperativas para ellos mismos desarrollar tanto el cultivo como la exportación bajo la modalidad de “a consignación” a un “booker”, de Miami, Estados Unidos, que vendía la fruta al precio del momento, cobrándole al exportador el 10 % de comisión por venderle su producto, mecanismo que causó muchas pérdidas a los productores-exportadores.

Posteriormente, se creó Gantrap (Gremial de Agroexportadores de productos no tradicionales de Panamá), organización nacional de todos los productores-exportadores. Dándose una gran actividad de cultivos de melón, sandías y zapallos dentro del período presidencial (2004-2009), porque se estableció un plan estratégico apoyado por el IICA, del cual se beneficiaron 1150 productores en un área de 3500 hectáreas de nuevas plantaciones en los primeros cinco (5) años, cuyas cosechas en 2006 permitieron exportaciones de $312 MM, duplicando el valor de las explotaciones en 2002, que fueron de $154 MM, representando el 30 % de todas las exportaciones de bienes del país. En el 2007, se exportaron 7500 contenedores de 25 TM cada uno o 189 000 toneladas métricas y en 2008, fueron 80 000 TM o 3200 contenedores de 25 TM cada uno.

Estimulado por los resultados de las explotaciones de cucurbitáceas el Gobierno nacional, dirigido por el presidente Martín Torrijos Espino, para capacitar a los productores nacionales para aprovechar las ventajas comparativas que le darían los TLC negociados con Estados Unidos, la Unión Europea y Centroamérica; los dos primeros entrarían a regir a partir del año 2011, mediante Decreto de Gabinete N.° 37 de 6 de septiembre de 2006, se aprueban la creación del Consejo de Ministros para la Agenda Complementaria y la Competitividad, como un organismo asesor de Órgano Ejecutivo y del Consejo de Gabinete en materia de formulación de políticas y programas para el mejoramiento de la competitividad nacional. Mediante la Resolución de Gabinete N.° 117 de 11 de septiembre de 2006, el Consejo de Gabinete aprobó el “Programa para la Competitividad Agropecuaria”. También fue creado el Fondo de Garantías, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 419, del 2 de febrero de 2005, que permitió establecer ese fondo para que los productores que no fuesen sujetos de crédito, por no tener garantías, pudieran tramitar préstamos con la banca nacional avalados con dicho fondo. El objetivo de estas acciones del Órgano Ejecutivo era brindar asistencia financiera y no financiera a los productores agropecuarios en los rubros que requerían elevar su competitividad; para eso se creó un Fideicomiso con el Banco Nacional, de los fondos de préstamos del BID por hasta $150 MM, para financiar esas acciones que permitirían a los productores agropecuarios nacionales ser más eficientes y competitivos, beneficiando al consumidor nacional en calidad y precios, exportando los excedentes a través de los TLC con EUA y la Unión Europea.

El siguiente Gobierno nacional (2009-2014) reprogramó los fondos del BID para invertirlos en obras públicas, como los aeropuertos de Río Hato y Colón, dejando sin presupuesto todos los programas de adecuación a los productores nacionales para que lograran la eficiencia y competitividad en los cultivos de exportación y para el mercado interno. En base a la Agenda Complementaría y el Programa de Competitividad Agropecuaria. Ahora no tenemos ni productores preparados ni viajeros utilizando los aeropuertos. Sólo en la región de Azuero, desde esa fecha, hay 13 empacadoras de cucurbitáceas abandonadas y gran cantidad de agricultores “deudores” sin actividad por aparecer en la APC. En una ocasión le pregunté a un reconocido profesional del agro costarricense: “¿Por qué ustedes han desarrollado tanto la agricultura y nosotros no?”. Inmediatamente me respondió: “PORQUE NO TENEMOS CANAL”.

“El siguiente Gobierno [...] (2009-2014) reprogramó los fondos del BID [...], dejando sin presupuesto todos los programas [...]”

Médico veterinario, ex ministro de Desarrollo Agropecuario y ex legislador de la República.