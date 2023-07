Alianzas electorales programáticas

“[...] que MOCA, Vamos y los demás independientes se unan en un solo bloque y, desde allí, inspiren a activistas no contaminados de los partidos políticos a participar en la refundación de una nueva República”

Como seguidor de las “Cartas a los amigos de la Esquina de Rubén” Blades que soy, me voy a permitir unos comentarios a su carta “Sobre las elecciones de mañana en el C. D.”, emitida el 8 de julio pasado, víspera de la elección del partido Cambio Democrático. Más allá de su certero pronóstico del triunfo de la facción liderada por Rómulo Roux en las elecciones primarias de CD, está el ejercicio que hace el laureado cantautor sobre las potenciales alianzas que surjan después de la elección del candidato presidencial y los candidatos para alcaldes, diputados y representantes de ese colectivo. Esa elección nos demostró que, a riesgo de que impongan el “¿qué hay pa' mí?” en todo el país, los políticos corruptos y clientelistas no deben ser reelectos.

Cuando se trata de posibles alianzas entre partidos tradicionales, puedo conceder cierta dosis de razón a Blades, pues a los dirigentes de esas facciones interesa más llegar al poder para repartirse el pastel y cuidar sus intereses, que unirse por coincidencias programáticas. Pero ese no es el caso cuando Blades introduce en la ecuación al recién constituido partido Movimiento Otro Camino (MOCA) y a su líder natural y fundador, Ricardo Lombana, habida cuenta de que este y su movimiento han señalado que su alianza estará centrada en objetivos y planes de gobierno.

De allí que Lombana haya insistido reiteradamente en que su alianza será con los activistas independientes, concentrados en la coalición Vamos que, igual que el MOCA, se enfoca en una agenda anticlientelista y anticorrupción; además, ambos grupos coinciden en impulsar las reformas a la Constitución y las leyes necesarias para modernizar el Estado y eliminar privilegios que han estimulado la impunidad. Entre estas normas han mencionado la “prueba idónea” que exige la Ley para investigar a los diputados y el fuero electoral.

Aparte de esos elementos extraños a los partidos tradicionales, los grupos independientes, al igual que el MOCA, han sido enérgicos en su posición contra la minería a cielo abierto. En base a ello y a otras consideraciones de fondo, han objetado el proyecto de contrato de Minera Panamá propuesto por el Ejecutivo, al igual que otros proyectos mineros. Incluso, el 13 de abril de 2023 el MOCA exigió al Gobierno que “declare una moratoria minera en el resto del país”, tal cual se propuso en el Pacto del Bicentenario. También han sido críticos de la extensión a Panama Ports Co. (PPC), por el actual Gobierno, de la concesión para la administración y operación de los puertos de Balboa y Cristóbal.

Hasta el 9 de julio pasado, ninguno de los partidos tradicionales se había manifestado contra la extensión de la concesión a PPC o el proyecto de contrato con Minera Panamá, ni mucho menos contra la minería a cielo abierto. Es más, no visualizo al candidato de CD, Rómulo Roux, pronunciándose contra el contrato de PPC, pues la firma forense a la que pertenece representa los intereses de ese consorcio chino. Tampoco lo visualizo a él ni a otros candidatos de partidos tradicionales apoyando abiertamente cambios constitucionales y/o legales dirigidos a eliminar la prueba idónea y otros privilegios de los diputados.

Comparto parcialmente con el maestro Blades su percepción de que, como están las cosas, la elección del 2024 se la disputarán “Roux, Lombana, Martín y (Maribel) Gordón”. Considero que Gordón, a pesar de haber demostrado fuerza política en la recolección de firmas, estará relegada a un cuarto lugar, por representar las fuerzas de la izquierda. En el pasado reciente la izquierda, representada por el Frente Amplio Democrático (FAD), sufrió rotundos fracasos políticos en mayo de 2014 y mayo de 2019. Tras su último fracaso, el Tribunal Electoral decretó que no podría participar en las elecciones de 2024 por no haber alcanzado la cuota mínima de 39 296 votos para ser reconocido como partido político. Sin embargo, no dejo de reconocer el gran esfuerzo realizado por la economista Gordón.

Coincido con Blades cuando expresa la necesidad de un “cambio drástico que reforme nacionalmente el “statu quo”; pero ese cambio no podrá realizarlo el movimiento independiente, si se asocia con políticos que han vivido y pervivido del “statu quo”. En esa línea, considero más viable, como lo ha señalado Blades en cartas previas, que MOCA, Vamos y los demás independientes se unan en un solo bloque y, desde allí, inspiren a activistas no contaminados de los partidos políticos a participar en la refundación de una nueva República. Esta propuesta deben acompañarla con planes para atacar y resolver cada uno de los problemas que abruman a los panameños, comenzando por las crisis del sistema de pensiones, la educación, el desempleo, la atención médica y falta de medicamentos, y la pésima distribución de la riqueza.

Periodista