Quienes logran obtener el poder, a través del voto popular, sin tener la conexión con el pueblo que los respaldó en las elecciones, son políticos de “alto peligro”, al olvidar no solo sus promesas, sino además, trabajar para ellos y luego dejarlos en abandono.

Al ver una Asamblea que se la pasa haciendo leyes que crean más corregimientos para alcanzar más dinero y dividir los votos, cuando se la pasan estableciendo “días con apellidos” o para poner nombres de calles, leyes para buscar impunidad o privilegios para ellos mismos, trasladar partidas para corregimientos de sus partidos con nombres propios y no crear ninguna ley anticorrupción, entre otros, entonces nos debe preocupar a todos.

Los políticos, si no recuerdan para quienes trabajan, están en el país equivocado. Ellos deben saber que son elegidos para buscar mejores días a quienes representan. El mapa se divide en representantes y diputados por área, pero, al final, muchos no hacen nada para sus habitantes. No sabemos si trabajan para nombrar a sus familiares o amigos, hacer sus negocios o para trabajar por un pueblo que le dio su apoyo.

Hay quienes se han reelegido cinco (5) o más veces y manejan partidas millonarias y en sus circuitos siguen iguales o si acaso un parque que lleva su nombre en una placa que fue hecho durante su gestión. Pero ves la misma gente desempleada, pasando los mismos problemas de siempre y cerca de las elecciones, entonces aparecen visitando las casas para pedir su voto y prometiendo arreglar los problemas de la comunidad.

Con la experiencia de varias elecciones con los mismos políticos y alternándose en el poder los mismos partidos, no entiendo por qué repiten estas figuras que no tienen nada de líder ni mucho menos visionarios de una nación que sea más adelantada.

Hace poco interrogué a unos jóvenes de secundaria sobre quién era Don Quijote y Sancho Panza y no tenían claro los personajes y para colmo, ni siquiera se acordaban del final de Caperucita Roja. (Vida real). Esta lectura en los jóvenes me deja preocupado de quién está en manos y creo saber por qué muchos de estos políticos tienen a su cargo este país.

Debemos tener alguna crisis de valores éticos, porque hay personas que mienten y se creen juegavivo, esquivando la justicia con recursos legales y más de 10 defensores para no enfrentar sus acusaciones, y todavía tienen seguidores y son admiradas. Por eso siento que estamos en los días finales, si esto se mantiene.

Decir mentiras que nadie se las cree, teniendo casos pendientes en otros países, se atreven a exponer que solo son “inventos” para no dejarlos correr, debe ser alguien que tiene problemas y con “amigos” que no lo ayudan mucho, empeorando las cosas, intentando defenderlo con argumentos absurdos, con cuentos de ciencia ficción, con el perdón de las películas de cines.

Si continuamos con estos políticos, el final para todos, se acerca y será como la película 2012, pero sin final feliz.

Los que se engañan y se creen los cuentos de que el lobo es una oveja, agradezco puedan ver las noticias internacionales, sobre todo de España y Nueva York, principalmente.

Tenemos que frenar a los políticos que tienen unos historiales con maltrato, perseguidores, egocéntricos y prepotentes, aliados con casos pendientes y otros detenidos en la cárcel y algunos en sus casas, sin poder salir. Si alguna de estas descripciones es parecida a una persona, es pura coincidencia.

La forma de frenarlos es castigarlo con los votos. Ellos no nos representan y son un peligro para nuestro país, porque nos destruirán y nos dejarán sin recursos, peor que una bomba.

Magíster en Salud Pública.