Seguridad informática en la era digital

En los últimos años, nos hemos enfrentado a una revolución digital, todos tenemos un ordenador y dispositivos móviles en nuestras casas y estamos conectados a las redes informáticas, muchas personas las 24 horas del día.

Los usuarios no suelen estar concienciados de la importancia que amerita protegerse con contraseñas seguras, puesto que en ocasiones escuchamos la típica frase “Yo no necesito protegerme, porque no tengo nada que le pueda interesar a nadie”, cualquier persona puede ser objeto de un ataque cibernético.

Cuando hablamos de robo de información, hablamos de datos personales, de cuentas bancarias, o simplemente pueden usar el acceso remoto de su ordenador, para delinquir.

Todos debemos tener un poco de celo con la información que manejamos a través de Internet.

Debemos ser precavidos en nuestra vida digital, así como lo somos en nuestra vida real, aunque pensemos que nada de lo que tenemos le puede interesar a los ciberdelincuentes.

Nadie deja las puertas de su casa abierta para que entren los malhechores, en la vida digital dejamos nuestras PC sin un buen antivirus, antispyware, firewall, antiadware, antispam.

Según Maíllo Fernández, J. A. (2022), un firewall es un software que controla las conexiones que salen y entran en mi equipo, evitando que alguien no autorizado entre en el sistema.

La finalidad del antispyware es combatir los programas llamados espías, que recopilan información en nuestro equipo y se lo envían al atacante.

Los antiadware se emplean para evitar la acción de los programas de publicidad computacional (Pop-up). Es eficaz para controlar y eliminar intrusos no deseados, muchos de los cuales no son detectados por antivirus o cortafuegos.

También nos encontramos con los antispam que se utilizan para prevenir el correo basura.

Los softwares que comúnmente descargamos en la red vienen con regalos de malware (códigos maliciosos) incluidos.

Usted nunca comparta con nadie su contraseña, compartir su contraseña es ofrecerle la llave de la puerta a su intimidad digital.

Vemos en los equipos de las oficinas las contraseñas pegadas en los teclados, monitores y en los escritorios, porque cuando encienden sus computadoras cada mañana no pierden el tiempo al buscarlas y es más cómodo para el usuario, pero estamos abriendo las puertas de nuestra vida digital a personas mal intencionadas, que pueden enviar un informe confidencial de trabajo, utilizar el correo electrónico, insertar un virus, ventilar su vida personal, fotografías, videos y todo lo que usted tiene en ese equipo.

Si la cerradura de la puerta de nuestro hogar se daña, no dudamos en ir a la ferretería y comprar una nueva, porque tememos que un delincuente acceda y se lleve todo lo que encuentre, pero si nuestro ordenador nos envía una actualización, no le damos la misma importancia, hasta omitimos el mensaje, esas actualizaciones, que tantas molestias nos ocasionan, no son un simple capricho de los programadores, son para corregir fallos, mejorar la compatibilidad con equipos y colaborar con el usuario mejorando las funcionalidades del ordenador.

Los usuarios que deseen sentirse seguros deben mantener actualizado su ordenador, desde el sistema operativo, antivirus y todos los softwares que estén instalados en el equipo, ya que se producen muchos ataques desde archivos de textos que parecen inofensivos.

No debemos trabajar con versiones de software para las cuales el desarrollador haya dejado de dar el soporte, porque estas no se actualizan y quedan totalmente expuestas a fallos de seguridad, sin que nadie se haga responsable ante una posible solución.

Magíster, ingeniera en Sistemas Computacionales, docente F. I. E. C., C. R. U. Los Santos.