Élites poderosas y sus ficciones de democracia

La semana pasada, uno de los cinco hombres más ricos del mundo, tal es, Elon Musk, afirmó que: “Estados Unidos siempre ha condenado como malvados a quienes usan bombas de racimo. Pero ¿ahora las enviamos para que las usen? Nada bueno saldrá de esto. El destino ama la ironía, pero odia la hipocresía” (Musk, 2023). La Convención sobre Municiones en Racimo, concluida en mayo de 2008, ofrece en sus documentos argumentativos razones suficientes para proscribir el uso de estos proyectiles. A la altura de febrero del año pasado, 123 países habían firmado la convención, pero, cosa no rara, ni Estados Unidos ni Rusia lo habían hecho; no obstante, ambos condenaban su uso. Leyendo entre líneas, se deduce que, ciertamente es condenable, cuando otros la usan, no cuando ellos las usan. Esto es lo que Musk destaca; teniendo toda la razón.

En la invasión a Panamá de 1989, el ejército de EUA utilizó armas químicas, como las de proyectiles que parecían fósforos, que prendían (fuego) a las víctimas y cuando estas se intentaban apagar se encendían aún más. De esto hay varias evidencias en el ataque al barrio de El Chorrillo. A contrapelo, los EUA “denunciaron” que los militares panameños no siguieron los protocolos internacionales de guerra, particularmente, porque les causaron muchas bajas a los paracaidistas cuando venían aterrizando, lo que se considera que estaban indefensos y por tanto no debían ser utilizados como blancos de ataque. Esta denuncia no prosperó, básicamente por motivos de que el ejército EUA había obtenido lo que buscaba y porque destaparía que las 21 muertes militares que las diminutas fuerzas panameñas les causaron, fueron realmente más que eso que registraron sus medios (des)informativos. Otra vez, cuando lo hace el poderoso es válido, cuando lo hace el dominado o enemigo, no.

Este asunto de tener doble rasero para la medición de lo justo/injusto, lo bueno/malvado, es parte de un comportamiento muy propio de quienes entran en relaciones sociales de asimetría, donde tienen mayores condiciones para sacar ventajas en dicha relación. Es por esto por lo que es más frecuente observarlo entre las élites del poder en una sociedad a gran escala internacional, como los ejemplos descritos anteriormente aquí, pero también a nivel local o nacional.

Las élites en el plano nacional no hacen cosa distinta. Conocemos de un activista político del PRD -sin pretender afirmar que esto mismo sea extraño en otros colectivos de la partidocracia criolla- que no le dieron cabida en Coclé para ser candidato a legislador (hoy se le denomina diputado) en las elecciones de 1994 y encontró acogida en el extinto partido Papa Egoró, lo que hizo quedarse sin el cobijo del partido al que había servido por muchos años. Esto ocurrió, en virtud de que los que comenzaban a ser los mandamases del “partido de Omar” le habían entregado ese puesto a un representante de los gamonales históricos de esa provincia dueños del Partido Liberal, como parte de la alianza fraguada entre élites que tenían en común su ideología y prácticas liberales.

Por supuesto que las bases del PRD, de clase trabajadora, mostraron su negativa a respaldar al representante del grupo empresarial que los explotaba en las haciendas y plantaciones de caña de azúcar y arroz. Preferían al candidato joven que creció vinculado al sentir e intereses de las bases populares coclesanas. Sin duda, hubo una identidad de clase, que prefería a un legislador popular en la Asamblea, no a un gamonal.

Lo que cabe resaltar aquí, es que los jefes del PRD, que ya mutaban hacia ser un partido (neo)liberal, le exigieron “lealtad” a sus bases, irónicamente, en nombre del torrijismo. Instrucción que no todas sus bases coclesanas acataron. Ahora bien y es aquí hacia donde dirijo mi señalamiento, sucede que esos mismos que exigieron lealtad a los miembros de este partido, condenando a quienes apoyaran al que postuló el Papa Egoró, son los mismos que hoy justifican la ida de Martín Torrijos a ser postulado por el Partido Popular, siendo miembro del PRD aún.

¿Por qué comportamientos diferentes entre 1994 y hoy ante situación similar? Porque antes y ahora, las élites, en este caso sus representantes directos, actúan según sus intereses, no según los del pueblo, con lo que vivimos atrapados en sus ficciones de democracia que nos toca superar.

Sociólogo y catedrático investigador de la UP.