Panamá: más de cien mil jóvenes se perderán este año

Les hablaba estos días de investigaciones recientes de la Unicef y la Universidad de Panamá sobre educación pública panameña. Hoy, quiero referirme a un “cuello de botella que estrangula” nuestro sistema educativo en Premedia (7º, 8º y 9º grado). Al pasar de la educación Primaria a Premedia-Media comienza la “hecatombe” de nuestros estudiantes y hace aguas el sistema público educativo.

Este año, de cada 10 estudiantes que pasen de Primaria (1º a 6º grados) a Premedia, un estudiante quedará fuera de la escuela; otro se quedará en 7º grado repitiendo, otro pasará a 8º, pero no lo aprobará. Al final, solo siete (7) estudiantes aprobarán 8º grado para seguir a la Media (10º, 11º y 12º grado).

Dejaremos atrás al 30 % de los estudiantes. En porcentajes: el 19 % de los estudiantes de 7º grado pasarán de grado con materias sin aprobar, el 20 % de los de 8º grado pasarán con materias sin aprobar y el 10 % de los de 9º grado pasarán a la Media con materias sin aprobar. En la Media: el 22 % de los estudiantes de 10º y 11º grado pasarán de grado con materias sin aprobar; el 8 % de los de 12º grado tampoco aprobarán. Perdemos un 17 % de estudiantes en el camino de Premedia/Media. Se quedarán atrapados en ese “cuello de botella” estudiantes no aprobados, repetidores, que abandonan o pasan a adultos

¿Qué empresa es exitosa, si pierde anualmente al 30 % de sus empleados? ¿Qué hospital funciona bien, si pierde cada año al 30 % del personal de salud? ¿Qué ejército gana batallas, si pierde en cada una al 30 % de sus soldados?

¿A dónde irán nuestros jóvenes panameños? A maras, NiNis, desempleados, etc. sin futuro. La sociedad panameña pierde competitividad, tendrá que conformarse con ser menos productiva, ofreciendo trabajo informal, al no tener a todos sus jóvenes bien preparados. O quizá nuestras empresas y las que vengan de afuera tendrán que importar algo de la mano de obra.

¿Cuántos estudiantes son? Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo, INEC, tenemos unos 47 mil niños/as de primaria que no asisten a la escuela; a los que sumamos otros 56 mil jóvenes de 18 a 20 años fuera de la escuela sin terminarla; a los que se añaden los 192 400 estudiantes en riesgo grave de abandonar cada año la escuela. Una sangría de jóvenes que deja exangüe la juventud y el futuro productivo de Panamá.

Según el INEC, tenemos alrededor de un millón de niños y jóvenes en el Sistema Público Panameño, repartidos en educación Inicial-Primaria-Premedia-Media ¿Vamos a perder del 17 % al 30 % cada año de esos jóvenes? El INEC estima que casi 28 mil estudiantes reprueban cada año, aunque logramos graduar casi a 40 mil.

Estas líneas que escribo son para contribuir a ayudar. Hay factores que nos pueden ayudar a resolver el problema: un 64 % de estudiantes de Primaria asisten a centros sin Premedia, y al terminar la escuela deben buscar otro centro; 47 % de los estudiantes de Premedia asisten a centros que no ofrecen la Media; un 30 % de jóvenes de 15 a 18 años, que no asisten a la escuela, aducen como motivo que no ofrecen el grado en su comunidad. Aquí tenemos la oportunidad de ampliar planteles/aulas. Al no ocurrir esto en la enseñanza particular, produce inequidad social.

No creo que la culpa de estos resultados sea solo de los estudiantes o sus familias, ni solo de los docentes, ni toda del Meduca que siempre ha puesto sus mejores esfuerzos. Es un problema nacional, de todos los panameños. Como en la famosa obra del dramaturgo Lope de Vega, donde todos los habitantes se declararon culpables de la muerte del comendador del pueblo Fuente Ovejuna, ante la pregunta insistente del juez “¿Quién mató al comendador? Respondieron todos: Fuenteovejuna, Señor. ¿Quién es Fuente Ovejuna? Contestaron todos ¡Todo el pueblo a una!”. Si queremos un Panamá competitivo, productivo, que progresa, todos necesitamos resolver este problema. Es un lujo perder sin educar tantos niños y jóvenes. ¡Cuánto talentos se perderán!

Hay investigadores de la Universidad de Panamá colaborando en programas para maestros. Empresarios ofreciendo apoyo en comunidades. Estudiantes universitarios apoyando en verano a alumnos rezagados. Y usted querido lector, ¿qué podría hacer por esos niños/as rezagados?

