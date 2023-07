¡No inscritos y varios ponderables decidirán en el 2024!

“[...] los votantes, o la mayoría de ellos, y principalmente los no inscritos en partidos votarán y lo harán por la que consideren como la mejor entre las opciones que tendrá para escoger”

El 45 % de los ciudadanos y ciudadanas habilitados para votar en las elecciones del 2024, no está inscrito en ninguno de los nueve (9) partidos legalmente reconocidos. Si asumimos que el 55 % de los inscritos votaría por el candidato o candidata que postule el partido al que pertenecen, se podrían estimar, aunque sea preliminarmente, la base electoral que, a cada uno o cada una, les aportarían sus adherentes; pero, por los resultados de elecciones pasadas, no sería prudente apostar a fidelidades que han sido volubles. Además, cuando aún están por definirse las alianzas electorales y en qué condiciones se pactarán, que podrían traer aparejadas, tanto entusiasmos pasajeros como desilusiones permanentes, por ahora, también será mejor posponer ese ejercicio.

Por otra parte, sí hay aspectos que invitan a especular. Algunos son: 1) cuál será el porcentaje de participación o de la abstención, 2) qué porcentaje de los no inscritos votará o se abstendrá o, 3) cuáles serían los partidos o los candidatos más favorecidos por los votantes inscritos y no inscritos.

Es razonable esperar que el porcentaje de participación ronde el 80 %. Las causas de ese aumento serán: a) el mayor número de las candidaturas presidenciales y que, por lo menos cuatro (4) de ellas, por la cantidad de los recursos, tanto materiales como humanos que movilizarán en sus campañas, se considerarán con posibilidades de superar el 35 % de los votos, que es el piso electoral necesario para ganar, b) las candidaturas de libre postulación que, por ahora, serían las tres (3) que suman más firmas de apoyo; pero como existe la posibilidad de que dos (2) de esas tres (3), las de Z. Rodríguez y M. Arrocha, no estén en la papeleta presidencial, las que las reemplazarían, de Carreira y Quirós, contribuirían en un porcentaje mucho menor, c) una participación porcentualmente mayor de los votantes no inscritos en los partidos.

¿Cuáles podrían ser los partidos o los candidatos más favorecidos por los votantes, inscritos y no inscritos? Dos son los referentes a tomar en cuenta: 1) que, aunque, la cantidad de inscritos que acreditan los partidos podría asumirse como su eventual clientela electoral, después de los porcentajes de participación registrados en las primarias recientes, lo probable es que se queden bastante cortos y, 2) que la decisión de no inscribirse en los partidos, en principio, refleja la intención de distanciarse de estos y, por tanto, es menos probable que los favorezcan con sus votos.

Con base en lo anterior, se puede vaticinar que los partidos más cuestionados captarán menos votos de los no inscritos, que serían más propensos a votar por las candidaturas de los partidos menos cuestionados. Pero esa conclusión no debe asumirse como absoluta, pues debe ser matizada por tres factores que, tradicionalmente, han sido determinantes de los resultados de nuestros procesos electorales: 1) el desgaste de los partidos gobernantes y el voto de castigo, 2) la tendencia al voto útil y, 3) la inexistencia de la doble vuelta.

El PRD arrastra el desgaste gubernamental, que ha condenado al fracaso a los partidos que intentan repetir en el poder y su membresía está fraccionada, como lo comprueban la cantidad de firmas recogidas por la diputada Rodríguez, la mayoría aportada por miembros del PRD y la candidatura de Martín Torrijos, quien, sin renunciar al PRD ha optado por correr con la bandera de otro partido. En síntesis, el PRD no recibirá votos de los no inscritos; solo contará con el respaldo de parte de su membresía; y recibirá el voto de castigo.

Un factor presente en casi todas las elecciones, la nuestra incluida, es la tendencia al voto útil. Los electores valoran el impacto que su voto tendría para inclinar los resultados y optan por los candidatos a los que reconocen mayores posibilidades de ganar. A las finales, las contiendas electorales terminan definiéndose entre los dos candidatos con mayor opción de triunfar. Y así volverá a ocurrir el 5 de mayo del 2024. Por tanto, cabe conjeturar que ese candidato, que captará, aparte del voto de castigo y el voto útil, también será el más favorecido por los votantes no inscritos en partidos.

Finalmente, a lo anterior hay que sumar, como factor determinante, que nuestras elecciones se deciden en una sola vuelta. Asúmase, si se quiere abrir el debate, que ningún candidato será considerado como el ideal por la mayoría del electorado; pero aún bajo esa premisa, los votantes, o la mayoría de ellos, y principalmente los no inscritos en partidos votarán y lo harán por la que consideren como la mejor entre las opciones que tendrá para escoger.

Abogado