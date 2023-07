La chinita Lety y sus momentos e instantes

Respeto profundamente a los autores (as) y todos los creadores (as) por el nombre que le confieren a sus obras, pero confieso que voy a trasgredir una ley, con mi apreciada compañera de luchas ambientales y agropecuarias, Leticia Samaniego Medina de Polo, ante la reciente publicación de su valioso libro: Mi vida, mis momentos e instantes, por la conservación de los recursos naturales renovables y el ambiente, pues considero que el título refleja y recoge gran parte de su existencia, en pedazos y acciones, pero quizás pudiera catalogarse, bajo otra denominación, como una autobiografía más precisa, una narración secuencial de hechos y sucesos de la chinita Lety. El nombre del documento, más que una vida, o momentos e instantes, es una conducta permanente, adoptada por “una chica con su lacia cabellera larga y negra”, una manera de asumir las realidades íntimas, decisiones que le correspondió empoderarse (ahora le llaman así), un accionar, hilo conductor y que narra magistralmente en dicho escrito. Pero es mi apreciación personal y el parto de la criatura literaria, salió a la luz pública, augurándole larga y fructífera existencia y lectura.

Tampoco pretendo erigirme en crítico intelectual, esa tarea que la realicen los eruditos, no poseo esas características, ni acostumbro emitir juicios técnicos, “a priori” sobre temas que, aunque tenga un mínimo de conocimientos, omito discernir apreciaciones, trato lo más posible de ser objetivo, pero siempre hay excepciones y reconozco el enorme esfuerzo y el valor incalculable de capturar y hacer prisionero en las páginas, actualmente en la pantalla digital, información de inestimable precisión sobre el ambiente, las áreas protegidas del país y a nivel internacional.

Por otro lado, se me adelantó la luchadora social, Ing. Agr. Balbina Herrera Araúz, quien, en un diario de la localidad, realizó un breve análisis sesudo y preciso sobre la temática en cuestión, aportando y contribuyendo con ideas importantes -incluyendo el plano amical- al trabajo que realizo Leticia Samaniego.

Creo que es un antes y un después. Va a ser muy difícil acumular la cantidad de información disponible y actualizada de la publicación comentada, y los años que tardó en ir recopilándola, con mucho celo y acuciosidad, infinidad de datos, fechas, conferencias en que ha participado, expositora, nombres, eventos, fotos, radiografías, recuerdos, mil vivencias, interrogantes inquisitorias, indagatorias y como son señalados hoy, “informes desclasificados”, muchas veces ignorados por la mayoría. Todo esto lo manifiesta la autora, que tiene 42 años de bregar por las áreas protegidas de nuestro país y parte del mundo, con propiedad y autoridad, que le dan los tiempos de experiencia. Menciona los diferentes periodos administrativos de la institución, con sus respectivos directores (as), administradores (as) y ministros (as), logros, aciertos y errores, desde la Dirección de Renare (Recursos Naturales Renovables) del MIDA, pasando por Inrenare (Instituto Nacional de Recursos Naturales Renovables), la ANAM (Autoridad Nacional del Ambiente) hasta el hoy MiAmbiente, Ministerio de Ambiente.

Es una radiografía extensa, lenguaje sencillo y ameno, un recorrido amplio y detallado por los vericuetos de la historia, conocida y desconocida, sobre los distintos tópicos, de manera muy sencilla, en las que participó, y actuó en forma consecuente. Además, en un verdadero alarde de justicia, hace los reconocimientos necesarios a numerosas personas, nacionales y extranjeros, que han contribuido al desarrollo ambiental en Panamá.

Puede catalogarse como un vademécum, guardando las proporciones, material de consulta obligatorio, lectura de reflexión para legos, especialistas, investigadores, autodidactas y todo lector común, viene a enriquecer la bibliografía nacional, acerca de la cuestión en mención.

Prolongada vida al texto, Leticia, amiga Chinita. En hora buena Ud. y su familia.

Ingeniero agrónomo.