Química Industrial: aportes en la sociedad y retos ambientales

La química es la responsable de estudiar la composición, estructura y propiedades de la materia, dentro de esta ciencia exacta encontramos la Química Industrial, que se encarga de aplicar los conocimientos químicos a la elaboración y producción industrial.

La química industrial se ocupa de los procesos industriales que hacen posible la transformación de la materia prima e insumos a productos, subproductos, residuos y desechos.

El inicio de la química industrial se le atribuye a John Ruerbruch, en Inglaterra, a finales del siglo XVIII, donde pone a punto el método de las cámaras de plomo para producir ácido sulfúrico. Esto permitió la industrialización efectiva de la producción de ácido sulfúrico. La ventaja del proceso radicaba la manera eficiente en que disipaba el calor en las reacciones.

En Europa, la Industria Química, nace con la industria textil, para descolorar y teñir los tejidos en las fábricas de hilados utilizan productos a base de ácido sulfúrico. Hoy día es el producto químico con mayor volumen de fabricación a nivel mundial. Esto se debe a que el ácido sulfúrico tiene diferentes usos, especialmente en la fabricación de fertilizantes, tensioactivos, pasta de papel y petróleo. Así la industria fue creciendo hacia la farmacéutica, el plástico, abonos y pesticidas. De esta forma, la industria química iba creciendo y con ello la problemática ambiental.

A lo largo de los años, se ha considerado la industria química como la responsable de grandes contaminaciones a nivel mundial y es que por muchos años no se contaba con regulaciones ambientales. Entre estos descubrimientos químicos que causó revolución, pero al pasar el tiempo se conoció que estaban causando altos niveles de contaminación, tenemos el tetraetilo de plomo (TEL) y clorofluorocarbonados (CFC). El TEL utilizado en la gasolina y el CFC que se trataba de un refrigerante no tóxico y no inflamable. Ambos hoy en día están prohibidos a nivel mundial por las grandes consecuencias ambientales que produjeron.

En la actualidad, la industria química ha volcado su mirada hacia los procesos químicos industriales sostenibles. Están constituidos por etapas unitarias para disminuir los residuos, y buscan potenciar el aprovechamiento de los materiales y la energía para la producción de bienes y minimizan o eliminan la presencia de residuos y desechos.

La industria química actualmente tiene la responsabilidad de contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible, un desarrollo orientado a garantizar la satisfacción de las necesidades de la población y elevar la calidad de vida, a través del manejo racional de los recursos naturales. Busca propiciar la conservación ambiental, así como recuperar los residuos, mejorar los procesos, de tal manera que esta generación y la futura tengan posibilidad de utilizarlos y disfrutar de nuestro planeta, garantizando la vida en todas sus manifestaciones.

Magíster, profesora de la Universidad de Panamá.