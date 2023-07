La condena a Martinelli

Es un principio social el saber que a los jueces o magistrados no se les debe aplaudir o censurar por sus actos en el ejercicio de sus funciones, porque se entiende que ellos resuelven sus fallos en base a las leyes existentes y que sean aplicables al caso. Que los jueces estén pendientes de ser aplaudidos o censurados haría de nuestra administración de justicia una informalidad, que provocaría no sólo una anarquía, sino un patrocinio horroroso al problema de la corrupción. Por otra parte, dejaría de lado un valor sagrado como lo es la independencia judicial que debe garantizar la pureza de la administración de justicia.

Así que en el proceso seguido a Martinelli y por la forma en la que se ha resuelto no daremos ni aplausos ni censura, porque pensamos que si la juez encargada resolvió la condena, debe haber sido porque las pruebas aportadas al proceso y la Ley, sostienen jurídicamente toda la actuación y el fallo; y pienso que no debe haber nadie que tenga la facultad de aplaudir o censurar lo hecho, porque estaríamos promoviendo malas actuaciones entre los jueces. Obviamente, el condenado tiene el derecho de recurrir a instancia superiores y demostrar que jurídicamente la juez obvió algún detalle o alguna prueba, o que su fallo no esté conforme a lo legalmente establecido; pero buscar que lo resuelto se funda en cuestiones de imagen política o amiguismo o persecuciones de alguna clase, es promover la anarquía.

Por otra parte, si el fallo se ajusta a las pruebas y la ley sobre el caso, entonces no debe prevalecer en ninguna instancia quién es el personaje condenado, porque la Ley debe ser aplicable a todas las personas nacionales o extranjeras que residan en el país. Si los jueces tuvieran que resolver los asuntos en base a quién es el personaje, entonces qué sentido tiene la Ley, y para qué gasta tanto dinero el Estado manteniendo un Órgano Judicial que al momento de aplicar una Ley debe escoger en base a quién es la persona. Para hacer esto no es necesaria la existencia de una institución en la que todos debemos confiar. Si el juez se equivoca, entonces están los recursos; y si el juez actúa con alevosía, entonces es función del mismo Órgano Judicial, a través de sus instituciones, promover los correctivos por cuidar la imagen que está obligado a mantener, como bien lo dice el refrán: “la mujer del rey no sólo debe ser casta, sino parecerlo”. Y si el juez actúa con dolo, entonces las autoridades de igual manera deber imponer correctivos ejemplarizantes.

Finalmente, si el fallo es correcto de acuerdo a las pruebas y a la Ley, entonces quien promueva un pronunciamiento de que el condenado debe ser liberado por su condición social o política, es un cómplice de lo que hizo el condenado y a la vez está alegando que se promueva la anarquía y la impunidad sólo por lo que es el personaje, tirando a la basura toda la dignidad, la honestidad y la moralidad de nuestro país por la que mucha gente implora.

