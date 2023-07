De la 'corrupción endémica' a una sociedad superior

La nota del secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, que señala al expresidente Juan Carlos Varela como “inelegible para entrar a Estados Unidos por su participación en actos de corrupción significativa”, también sostiene que en Panamá hay “corrupción endémica”.

En una columna del 2015 cité a Tomas C. Mann, diplomático estadounidense del siglo XX, considerado en su tiempo un experto en América Latina, quien escribió un documento confidencial titulado “Memorándum for Memory”, fechado el 28 de octubre de 1968, que: “Panamá ha sido gobernado siempre por un pequeño grupo de individuos ricos que se han beneficiado tanto política y comercialmente de la continua problemática sobre el Canal”. (“Panama has long been ruled by a small group of wealthy individuals who have made both political and commercial profit out of continuing turmoil over the Canal”.).

Como ven, el señalamiento del secretario Blinken no es la primera que se hace desde la óptica político-oficial del Gobierno de los Estados Unidos. Se hace en razón de la evidente falta de atención a los grandes problemas que enfrentaban la nación panameña en esa época y que al igual hoy enfrenta por el manejo corrupto de los asuntos del Estado.

Como ciudadano preocupado por la salud del país y su futuro, rescato varias cosas, no porque lo señala los Estados Unidos, sino porque concuerdo de muchas maneras. A la hora de hacer las correcciones para comenzar a construir el futuro, no dejemos de enmarcar los desafíos en un contexto histórico más amplio.

Con el deterior desde entonces, no iba ni va a ser fácil desmontar un sistema corrupto, que ha existido por décadas. Toca tener coraje y determinación; valentía y entereza. Por esa razón es importante resaltar el trabajo que ha hecho la jueza Baloisa Marquínez, del Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales.

Eso me lleva a otra reflexión necesaria sobre los abogados que representan a los acusados de graves delitos o corrupción. Conozco los argumentos que esgrimen sobre la responsabilidad de defender a un cliente, pero creo que esa responsabilidad tiene límites. Todos los oficios del quehacer humano deben considerar el efecto en el desarrollo sociocultural de la comunidad.

En un perfil sobre Robert Mueller, el fiscal especial que dirigió las investigaciones sobre la interferencia de Rusia en las Elecciones de 2016 en los Estados Unidos (Special Counsel for the Russion Investigation), la revista digital Político Magazine, mencionó lo siguiente: “Después de dejar la administración Bush (hijo) como jefe de la división criminal del Departamento de Justicia, Mueller pasó un año infelizmente en la práctica privada. (Una vez, cuando un posible cliente le explicó a qué se enfrentaba, Mueller simplemente concluyó: “Recomiendo que se declare culpable”). La integridad profesional y su sentido de moralidad no le permitía defender a alguien claramente culpable. Con lo que hemos visto de los abogados litigante en los casos más importantes de los últimos años, deja mucho que decir de su entereza moral. La corrupción tiene muchas formas y se manifiesta de diferentes maneras.

Por último, el sistema educativo debe reconstituirse en el marco de un sistema que encierra un alto nivel cultural y de sensibilidad social, no importa el oficio. Por ejemplo: un médico que no cumple con sus ocho horas en el sistema público le falta a la sociedad. Eso aquí es normal, pero demasiadas veces valoramos a alguien por el peso de su cuenta bancaria y su estatus profesional. Eso es lo que nos ha colocado en este atolladero moral.

La construcción cultural y social debe estar fundamentada sobre normas de respeto y conductas de valores positivas que son inherentes al desarrollo y al crecimiento de la condición humana, en un contexto histórico con una visión de futuro. Aquí parece que los técnicos y tecnócratas no deben saber de cívica o historia, de literatura universal, arte o relaciones humanas. Estas construcciones influyen en cómo los individuos perciben e interpretan el mundo, dando forma a su comprensión del género, la raza, la clase y otras categorías sociales.

Iniciado ese proceso, llevaría a un impacto más positivo en las instituciones legales y las estructuras de poder con un alto grado desarrollo humanístico en donde haya certeza del castigo. Solo así podremos comenzar a desmantelar el sistema de “corrupción endémica” y sentar las bases para construir una sociedad superior.

Comunicador social.