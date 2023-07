Se busca alcalde: íntegro, honrado y creativo

En 1984 se produjo la primera elección de alcaldes desde el golpe militar de 1968. Ganaron muchos del PRD, que gozaron del apoyo oficial -y militar- y algunos opositores. El experimento duró poco, porque salieron alcaldes respondones, incluyendo del PRD. Los militares eliminaron esa elección en los comicios de 1989.

Con la llegada de la llamada democracia, tras la invasión norteamericana de 1989, los alcaldes fueron nombrados por el Órgano Ejecutivo, designándoseme como el encargado del distrito capital de Panamá. Fui alcalde desde el 22 de diciembre de 1989 hasta el 7 de abril de 1991, cuando Endara decidió expulsar a los demócratas cristianos de su Gobierno, a pesar de que ese partido fue el principal instrumento para su triunfo.

Salí de la Alcaldía solo. Con mi maletín de trabajo. Detrás de mí no se fue ningún pariente. No había nombrado ninguno. Eso no impidió que al poco rato de haber salido me acusaran del robo de un vehículo y de dinero donado por Taiwán. Lo primero que hice fue acudir a la Fiscalía donde reposaba esa denuncia, renunciando a la inmunidad parlamentaria que ya tenía (había sido electo en 1989 y asumí como legislador al día siguiente de mi salida de la Alcaldía), pidiéndole al fiscal que me investigara. Ni siquiera me llamaron a declarar. Desestimaron la falsa y calumniosa denuncia, luego de que el contralor Rubén Darío Carles indicara que mi gestión de 15 meses había sido totalmente transparente.

Mientras estuve en el cargo, nadie puede decir que nombré alguna botella o favorecí a alguien con algún contrato o me dieron alguna coima por ayudar a alguien. Tampoco nadie me acusó de utilizar fondos municipales para actividades personales o políticas, como sí ocurrió con otros, que hasta recibieron sanciones de suspensión de su cargo por el Tribunal Electoral al cometer ese delito.

Es esa la principal característica con la que deberá contar el nuevo alcalde: honradez e integridad. Que entienda que los fondos municipales son sagrados y que solo deben ser usados para beneficio de los habitantes del distrito y no para él y sus parientes. Que los miles que abundan hoy como promotores deportivos y que solo Dios sabrá qué hacen, sirvan de trabajadores manuales en las deterioradas escuelas, de ayudantes en los centros de salud y colaboradores en la reparación de las calles de los distintos corregimientos. Debe acabar aquello de que esos extraños nombramientos solo sirvan para promocionar a quienes llegan a ocupar los cargos rectores del distrito –caso de José Luis Fábrega y de algunos representantes de corregimientos- como recientemente hemos visto con los fondos de la descentralización.

Un alcalde de la ciudad capitalina debe ser creativo. Debe estar rodeado de lo mejor en las diferentes áreas del Municipio, respaldado por la cooperación de la comunidad. Recuerdo cuando tuve que reemplazar al ingeniero municipal, pedí a la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos (SPIA) que propusiera nombres de los que trabajaban allí para ocupar la vacante. Recomendaron a la arquitecta Luz de Jethmal, la cual fue designada, pero destituida apenas salí de la Alcaldía. Las políticas municipales requieren de continuidad.

Un alcalde tendrá éxitos en la medida en que más se abra al diálogo y realice la más amplia consulta con los diferentes grupos existentes en el Municipio. La ciudad es de todos y es competencia de un alcalde tener como norma la discusión permanente con la ciudadanía.

Hay muchas cosas por hacer y que, por dejadez, capricho o politiquería, no se han hecho. El éxito de una gestión municipal debe ir de la mano del alcalde y los representantes de corregimiento, sin olvidar la integración de la comunidad en todo el trabajo municipal. Solo así tendremos ciudades sostenibles.

Se puede hacer mucho por la recolección de la basura, el ornato de la ciudad, la reparación de las escuelas, construir más parques en terrenos baldíos, hacer que la gente coopere con la limpieza de sus terrenos, que los centros de salud estén mejor equipados y funcionen por más tiempo.

Eso sí, para ello, este alcalde debe estar preparado para escuchar a los demás. Debe ser incluyente y no pensar que es el único que tiene la razón, como parece ha sido la norma del actual alcalde capitalino.

La ciudad de Panamá se merece un nuevo alcalde para 2024. Esperemos que así sea.

Analista político.