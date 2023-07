Correo atrasado

El tiempo siempre ha sido una herramienta de cualquier sistema de correo. Desde la antigüedad, los aurigas de los faraones egipcios llevaban los mensajes primero en forma oral, luego con la escritura, se escribían en rollos de papiro. Se cree que Augusto, emperador romano, inventó las postas para que, a pie, a caballo y por otros medios, se llevaran los mensajes sobre los edictos, ordenanzas y otras disposiciones.

Culturas incaicas y mexicas establecieron formas de intercambio de mensajes. Se recorrían caminos empedrados o calzadas construidos para vincular a las poblaciones entre sí. En Europa aparecen, tanto en la época de Carlomagno como en Inglaterra y Alemania, formas incipientes de sistemas de correo en el siglo XV, que en España ya existían desde el siglo XIII.

Aunque el correo panameño se reorganizó en 1904, en los años sucesivos, diferentes normas procuraron regular un sistema óptimo hasta que en 1931 se inició la variante aérea. Se sabe que para 1936 existían 128 oficinas postales y telegráficas que hacían que el desplazamiento de mensajes fuera un asunto expedito y eficiente. Uno recuerda que los mensajes de la telegrafía sobre defunciones eran algo casi inmediato.

El surgimiento de nuevas tecnologías creó otras condiciones del servicio de correos y paulatinamente dejaron de funcionar ciertas prácticas como las del cartero, profesión que se ha perdido en el pasado. De igual manera la telegrafía, que ha sido sustituida por una metodología tan simple como el chat del WhatsApp. Así mismo, los apartados, que se han convertido en unos archivos de metal poco utilizados.

Antes, las estafetas eran sitios vivos, pues constituían la institucionalización de las postas. Ahora son lugares vacíos, llenos solo de bultos que entran o salen y uno que otro personal para la atención. Pero esta actividad en el país empieza también a deteriorarse y le entran todos los vicios que uno podría esperar; incluso hasta el de tardanza en las entregas o el desplazamiento irregular (pérdida) de sobres y paquetes.

El 2 de mayo concurrí a una estafeta, la de Balboa (corregimiento de Ancón), a enviar un paquete con destino a Estados Unidos. La dependiente me recomendó que, dado que era una caja, la enviara por la opción de mensajería que funcionaba allí, pues era más rápida. Obedecí e inscribí el envío por esa opción.

Esperé un par de semanas y nada. Un mes y no hubo mayor resultado, y, cuando cumplí dos meses, fui nuevamente a la oficina de correos para indagar lo ocurrido.

La persona que me atendió me informó que la caja aún no se había enviado, pues existía un atraso. Le pedí hablar con un responsable o supervisor y ella me dijo que no estaba, que vendría al día siguiente. Regresé y aún no aparecía la persona. Entonces la funcionaria me dijo que si estaba muy apurado, que podía recoger el envío, que con gusto me lo devolvían. Al ver mi rostro de asombro, ella me recomendó recurrir a las oficinas centrales.

Le expliqué a la dama que me atendía que me parecía absurdo que sucediera todo lo que estaba ocurriendo. No era posible que, luego de dos meses, la caja no hubiera salido de algún depósito en la estafeta y que, además, me dijeran que no habían enviado el correo por lo que yo podría retirarlo. Insistí en dejar allí la correspondencia y le anuncié que iría a la dirección a poner la queja.

El asombro fue que, a los cuatro días, me anunciaron que en Estados Unidos había llegado la caja y solicitaban que fuera retirada en la agencia, cercana a la vivienda del destinatario.

Sería necesario modernizar el sistema de correos; que funcione en armonía con el avance tecnológico y se apropie de ella para que ésta no lo convierta en un oficio obsoleto y que quede atrapado en las telarañas del tiempo.

