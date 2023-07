Deporte de 'alto rendimiento' de Panamá en 'San Salvador 2023'

“El costo económico de ganar solo 5 medallas de oro en “San Salvador 2023” no es comparable con tiempos pasados, en los que el atleta no disponía de recursos ni públicos ni privados para su preparación”

Mucho se ha escrito sobre la participación de Panamá en los Juegos “San Salvador 2023” y podemos afirmar que no se escatimaron adjetivos para ponderar la actuación de la delegación representativa de Panamá.

El alto rendimiento en el deporte

Lo de alto rendimiento pareciese estar vinculado al estado físico y técnico-táctico del deportista, pero en realidad el concepto alude a optimizar el aprovechamiento de los recursos de todo tipo (económicos, humanos, materiales, etc.) puestos a disposición de atletas y/o equipos para lograr dicho objetivo.

Quizás algunos desconocen que esos recursos en la mayoría de los casos son aportados por la administración del Estado en casi un 90 % y que hoy día, aparte del presupuesto de la institución “especializada”, pago de campamentos de entrenamiento y competiciones de preparación, el Estado distribuye 1.9 millones anuales en estímulo deportivo a los atletas de alto rendimiento y que de los que reciben los hay de 5000 o más y el mínimo es de 200 dólares mensuales.

Con lo anterior queda demostrado que el mayor patrocinador del deporte de alto rendimiento es el Estado. Es decir, el patrocinio o “sponsoring” privado hacia al deporte, quizás está por verse con una nueva ley de incentivos tributarios.

Queda claro que hoy día no se puede culpar al Estado de que no apoya económicamente a los atletas perfilados para el alto rendimiento, pues aquí algunos atletas de alto rendimiento reciben al año B/60 000 o más, gane o no gane medalla, o mejore marca personal.

Por ejemplo, los atletas de México, ganador de los XXIV JCC 2023, responden a una tabla que tiene como mínimo 6000 pesos al mes (B/352.07) y un máximo de 21 431 pesos (B/1255.45)

Los atletas mexicanos que en Tokio 2021 ganaron medallas olímpicas recibieron del Estado un premio detallado así (una sola vez):

Medalla de oro = 480 000 pesos (27 993.07).

Medalla de plata=420 000 pesos (24 611.12).

Medalla de bronce =300 000 pesos (17 579.37).

En Tokio 2021 México solo ganó cuatro (4) medallas de bronce, por lo que el Estado repartió premio de 1 200 000 pesos mexicanos (B/70 317.48).

Panamá estuvo en Tokio 2021 con 10 atletas, los que sumaban al mes aproximadamente B/40 000 y anual B/480 000 en estímulos deportivos otorgados por el Estado. En Tokio 2021 Panamá no obtuvo medalla, pero el incentivo o estímulo económico otorgado por el Estado continuó para competiciones deportivas de menos nivel.

En San Salvador 2023, los atletas en que el Comité Olímpico de Panamá cifraba mayores esperanzas y denomina olímpicos y que eran nueve (9) contribuyeron en un 20 % a las medallas de oro (1 de 5) en un 33.3 % en las de plata (2 de 6) y en un 16.6 % (2 de 12) en las de bronce y 4 de esos 9, no ganaron medalla alguna. Los nueve (9) reciben estímulo deportivo del Estado por aproximadamente B/40 000 al mes y B/480 000 al año (desde hace años).

Lo anterior sin sumar los otros 136 atletas de los que el 80 % recibe estímulo deportivo por encima de los atletas que representaban otros países en San Salvador 2023.

Con todo eso, salir a comparar la actuación de San Salvador y decir que empatamos en oro a Panamá 70 y calificarlo de gran logro, no debe ser motivo de orgullo, sino de vergüenza para los que dirigen el deporte olímpico, pues si algo es una realidad, es que el apoyo del Estado no es comparable a otros tiempos y aún así hay que destacar las 24 medallas de oro ganadas por Panamá en 1938, o las 14 de oro en 1946, o las 8 de oro en 1950, o las 7 de oro en 1954 o las 7 de oro en 1959.

Suman 6 los Juegos CC en que Panamá ha obtenido más medallas de oro que ahora en San Salvador 2023.

Preocupación debería darles a quienes dirigen el deporte en lo público y privado que antes de Incude, INDE y Pandeportes, ya el país había ganado 74 medallas de oro en estos Juegos y ahora en 53 años solo hemos ganado 21, incluyendo las 5 de oro obtenidas en “San Salvador 2023”.

Preocupa de igual manera, que en los Juegos de 1938 (IV Juegos) el país obtuvo 24 medallas de oro y en 53 años y en 13 versiones de Juegos solo acumulamos 21.

El costo económico de ganar solo 5 medallas de oro en “San Salvador 2023” no es comparable con tiempos pasados, en los que el atleta no disponía de recursos ni públicos ni privados para su preparación.

Por transparencia y en momentos de reflexión político-partidista, el Estado debe publicar la lista y el monto que recibe cada atleta, con el fin de salvaguardar su responsabilidad en la gestión pública del deporte e imagen en la administración del Estado. Si no ganamos medallas ya no es por falta de dinero a los atletas de alto rendimiento.

Insto a la institución pública a cambiar la obsoleta Resolución N.° 4-2017 C. N., pues solo hay que ojearla un poco para saber quién de los 11 miembros del Consejo Nacional de la Actividad Física el Deporte y la Recreación la redactó.

Master en Gestión Deportiva.