¿Qué tanto resistirá el engranaje social con un mayor deterioro del político y económico? Esta pregunta quizás muy pocos se la han hecho, pero hay que responderla para poder vislumbrar lo que se viene. Y es que los últimos 30 años ha venido un deterioro paulatino y cada quinquenio es peor que el anterior. Y no se trata de la persona, sino del engranaje social como tal. La razón es porque el país no está configurado como un todo, sino por convenientes intereses. Entramos en Panamá en la segunda etapa de la programación política partidista y viene el turno de las alianzas. Para el público común, las alianzas son acuerdos entre grupos con una misma posición política respecto al poder. Pero las alianzas tienen que ser más que eso, deben ser respecto al país. Y es que vamos a una danza de “quiero eso, yo aquello”, cuando lo que debiera ser es la posición común que se tenga sobre las pensiones, la educación, la explotación minera, el agua, etc. Con eso en mente, las alianzas que se conformen por el país tendrán una solidez muy por encima de aquellas que se realicen por el poder. Del triunfo de alguna de estas alianzas dependerá el futuro del país, porque ese engranaje social no resiste un Gobierno que se haya hecho en base a la repartición de puestos. Por ello, es necesario que las alianzas sean sobre los grandes temas nacionales, porque, además de enfrentarlos para resolverlos, ese tipo de alianzas le daría estabilidad al país. Hacer lo contrario es cometer un gran error. ¡Así de simple!