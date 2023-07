Vivimos en una “democracia representativa”, la idea en ella es elegir “dignatarios” que son personas que reciben un mandato para representar nuestros intereses en el estamento para los cuales los elegimos.

Por ejemplo, si estamos eligiendo nuestro representante en una junta de vecinos, seguramente elegiremos una persona que represente nuestro punto de vista, que crea en los mismos principios nuestros y que tenga una visión de lo que se debe hacer similar a la nuestra.

Así debería funcionar la dinámica en cada cargo de elección popular, pero escuchando a muchas de las personas a mi alrededor, parece que cuando votan por alguien, no tienen en cuenta esos detalles.

Es complejo decirle a mi amiga ambientalista que sus “like” y “corazoncitos” en las redes sociales, no tienen nada que ver con la forma como se manejan las basuras, que las personas por las que ella haya votado para los cargos de representación popular, son realmente quienes podrían crear ese cambio que ella desea.

En mi entorno tengo muchos conocidos que apoyan ONG y grupos similares, y lo hacen de forma apasionada. Cuando me comentan frustrados que no logran ese cambio fundamental en la educación, en la planeación, en la atención de la infancia o de los mares, por el cual hacen tanto activismo, siempre les pregunto si creen que una ONG reemplaza a un ministerio o una alcaldía. Casi siempre se molestan pues dicen que ellos no quieren “involucrarse” en política.

Necesitamos ciudadanos y ciudadanas que estén claros en la necesidad de ejercer su ciudadanía.

Las políticas públicas las crean los funcionarios frente a las instituciones públicas y somos nosotros los que los ponemos allí. Es nuestro deber colocar en esos espacios a las personas idóneas y que realmente nos puedan representar.

No estoy diciendo que el activismo no ayuda, claro que si logra que las personas se interesen en los temas, pero sin una acción real en favor de unas políticas públicas claras y las personas que las promueven, los cambios nunca se darán.

Nada reemplaza el poder de una política pública, así que si eres de esas personas que quiere lograr un cambio en algún área de la sociedad, debes estar preparada para apoyar a quien este abanderando ese cambio,o si nadie lo está haciendo, ser tu quien lo haga. Nada va a ocurrir por sí mismo y debemos ser conscientes de ello.