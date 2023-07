La Estrella de Panamá en la historia

Día Mundial Contra la Trata. Tema 2023: “Llegar a todas las víctimas de la trata, sin dejar a nadie atrás”. Las crisis mundiales, los conflictos y la emergencia climática están aumentando el riesgo de trata. Los desplazamientos y las desigualdades socioeconómicas afectan a millones de personas en todo el mundo, que quedan expuestas a la explotación de los traficantes. Las personas que no gozan de un estatus legal, que viven en la pobreza, que tienen un acceso limitado a la educación, a la atención sanitaria o a un trabajo digno, que sufren discriminación, violencia o abusos, o que proceden de comunidades marginadas, son a menudo los principales objetivos de los traficantes.En todo el mundo, las medidas nacionales, especialmente en los países en desarrollo, parecen estar deteriorándose. Las tasas de detección cayeron un 11 % en 2020 y las condenas se desplomaron un 27 %, lo que ilustra una ralentización mundial de la respuesta de la justicia penal a la trata. La pandemia de COVID-19 también alteró las propias características de la trata, empujándola aún más hacia la clandestinidad y aumentando potencialmente los riesgos para las víctimas, al hacer menos probable que el delito llegue a conocimiento de las autoridades. De hecho, el 41 % de las víctimas que consiguen escapar de su terrible experiencia acuden a las autoridades por iniciativa propia, otra clara señal de que las medidas de lucha contra la trata se quedan cortas.En el contexto de la trata de personas, dejar atrás a las personas significa: no poner fin a la explotación de las víctimas de trata; no apoyar a las víctimas supervivientes una vez liberadas de sus traficantes, y dejar a determinados grupos vulnerables ante los traficantes.La campaña para el Día Mundial contra la Trata de Personas de 2023 tiene como objetivo sensibilizar sobre los alarmantes acontecimientos y amenazas identificados por el último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Unodc y hace un llamamiento a los Gobiernos, las fuerzas del orden, los servicios públicos y la sociedad civil para evaluar y mejorar sus esfuerzos para fortalecer la prevención, identificar y apoyar a las víctimas, y poner fin a la impunidad. Naciones Unidas