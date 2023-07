Vence tu duelo laboral

“Si pasas por las aguas, yo estaré contigo; si por ríos, no te ahogarás. Si caminas por el fuego, no te quemarás y las llamas no te abrasarán”, Isaías 43,2.

¿Qué es duelo? Wikipedia lo define como: “el duelo es el proceso de adaptación emocional que sigue a cualquier pérdida (pérdida de un empleo, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, etc)”. https://es.wikipedia.org/wiki/Duelo

El duelo laboral puede afectar nuestra salud mental y, en términos más drásticos, resultar en el suicidio de la persona.

Respetado lector, si usted está pasando por un duelo laboral y no ha logrado superarlo, lo mejor es acudir a un profesional. Los Centros de Salud, Ministerio de Salud, ofrecen los servicios de atención psicológica, algunas universidades estatales tienen consultorios psicológicos y las Comunidades de Fe.

No se avergüence por asistir a terapia, en estos momentos, usted necesita que alguien lo escuche y lo ayude a redefinir sus objetivos de vida.

Cada persona afronta el duelo laboral de diferentes maneras, en mi caso fue un camino donde aprendí que el día de mañana no es prometido para nadie y al finalizar un día se obtienen múltiples enseñanzas; las cuales nos ayudarán a levantarnos para seguir adelante.

La vida es un viaje donde uno decide qué llevar en la maleta, qué anotar en el libro de recuerdos y qué escribir en la arena para que las olas del mar lo borren. Si nosotros llenamos nuestras maletas con odio, ira y resentimientos, esos momentos difíciles perduran y estaremos entrando en un hoyo de donde será complicado salir.

Cuando reviso mi libro de recuerdos, estoy agradecida por haber pasado por esa experiencia, porque aprendí la importancia de la palabra PASARIA (Perdona, agradece, sonríe, ama, redefine, imagina y actúa).

Perdona: perdónate, porque a veces queremos ser perfectos, pero no lo somos. Perdónate, tú primero para luego perdonar a los demás. Escribe en un papel todo lo que debes perdonarte, luego léelo detenidamente y rómpelo. Comprométete contigo mismo a cambiar y todos los días al finalizar tu día escribe en tu libro de recuerdos las lecciones aprendidas. Los episodios difíciles anótalos en la arena.

Agradece: desde que abres tus ojos en la mañana, pronuncia la palabra gracias. Gracias por el don de la vida, por la familia, por los amigos, por estar desempleado o desempleada, etc. Por todo lo que llega a tu vida.

Sonríe: aplica el refrán “al mal tiempo, buena cara” y no dejes que los problemas te agobien.

Ama: cuida de tu familia, de tus mascotas, de tus plantas y de tus enemigos de sueños.

Redefine: tus planes y nunca dejes de soñar en mejores tiempos para ti.

Imagina: nuevas formas para hacer las cosas, intenta una y otra vez hasta que logres mejorarlo.

Actúa: empieza con tus nuevos planes, busca la acción.

Anímese a pintar su vida, empiece a ver todo lo bueno que tiene y su vida cambiará.

Aplique la frase del supermercado: “La felicidad la llevas dentro”.

Docente