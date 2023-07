La insistencia de los desencantados

Me cuesta no atender las cosas de la politiquería como me había prometido, pero creo más importante salirle al paso lo antes posible a la sinvergüenzura de prometer y prometer de los que aspiran a reelegirse o a ocupar puestos de elección popular, sabiendo que no tienen la más mínima intención de cumplir. En otros casos, desviar la atención del electorado consciente de que les será sumamente difícil cumplir ante la pesada maquinaria de la corrupción que nos ahoga. Comparto un texto con reflexiones que había escrito hace algunos años.

Hay un grupo de personas que insistimos en los temas fundamentales. La frase “Llover sobre mojado” infiere la insistencia sobre algo que ya ha sido tratado de todas las maneras posible. La repetición de argumentos y propuestas una y otra vez cuando ya se ha hablado en demasía sobre el asunto. Pero a la falta de conclusiones positivas: insistimos.

También es una canción muy popular escrita por Fito Páez y Joaquín Sabina que muchos conocen por la interpretación del cubano Silvio Rodríguez y la versión en salsa de Pedro Arroyo: “... Reviso pues la fecha de la prensa / pareció que ayer decía lo mismo / me entrego preocupado a la lectura / del diario acontecer de nuestra trama / y sé por la sección de la cultura /que el pasado conquista nueva fama...”.

Mientras que ahora el rejuego politiquero es el asunto de las alianzas y el matraqueo por confirmarlas, hasta el momento no hay planteamientos serios sobre los problemas recurrentes ni cómo se atenderán seriamente para resolverlos.

El sistema de salud con sus servicios deficientes y hospitales públicos deteriorados. El sistema educativo malo, no mediocre: malo. El deterioro del ambiente y la constante amenaza a las áreas protegidas. El problema del agua y la claridad con que la naturaleza nos viene diciendo en estas últimas semanas que la visión de ciudad de primer mundo es un chiste de mal gusto para los que sufren sus penurias cuando llueve y si llueve. “Llover sobre mojado”.

La distracción politiquera actual se emplea para desviar la atención pública de temas críticos y disminuir el enfoque del público en los debates sustantivos y las propuestas concretas para resolver el futuro. Eso dificulta el diálogo constructivo y evita soluciones significativas.

Después que vivamos el rejuego de las alianzas, entonces vendrá ese periodo en donde los “Gurús contratados” por cientos de miles de balboas pongan a funcionar sus estrategias de mercadeo político para influir en la opinión pública y obtener el apoyo necesario para ganar las elecciones. Hablan de estrategia, marca, público objetivo, mensajes dirigidos y la utilización de varios canales de medios para conectarse con los votantes para crear una imagen positiva de los candidatos o partidos políticos. Pero lo que esperamos (me atrevo a escribir por los desencantados) son propuestas concretas, qué harán y cómo harán para corregir las desventajas y para promover el cambio social positivo para toda la población.

La situación presente está plagada de desafíos. Las normas y los prejuicios sociales profundamente arraigados obstaculizan el progreso y perpetúan la desigualdad y la discriminación. Deseamos propuestas de cómo se superará la resistencia al cambio de los grupos influyentes, el miedo a lo desconocido y la falta de conciencia que plantean obstáculos importantes. Las disparidades económicas, la polarización política y las ineficiencias burocráticas retrasan los esfuerzos de reforma. ¿Cómo se generará consenso entre las diversas partes interesadas para abordar los problemas sistémicos? El compromiso sostenido, los movimientos de base y la implementación efectiva de políticas son necesarios para sortear estos obstáculos e impulsar un cambio social significativo y duradero. ¿Cómo se hará?

Vivimos en un sistema fallido, no sé si alguien debe declararlo como tal oficialmente, pero los indicadores están allí. El orgullo de “servir a la patria” ha perdido todo valor ante los mezquinos intereses de grupo o de sectores. Ante las claras evidencias de pillaje y de corrupción. Se ha manchado de tal manera la importancia o el honor de ser ministro, diputado, juez o administrador de una entidad estatal, y muy pocos son los ejemplos de personas que logran funcionar y contribuir honradamente por encima de la miasma y los intereses.

La siguiente etapa debe ser para dejar el juego y la burla y hablarle al país con claridad sobre cómo se harán las correcciones.

Comunicador